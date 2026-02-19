मेरठ: फिल्मी स्टाइल में 1 करोड़ की ठगी, पैसे बुक डिपो मालिक ने दिए, ज्वेलरी कोई और ले उड़ा

उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक करोड़ रुपये की ज्वेलरी ठगी का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. ठगी का यह तरीका बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसा है, जिसमें सोना किसी ने पसंद किया, एक करोड़ रुपये का नकद भुगतान किसी और ने किया और करोड़ों की ज्वेलरी लेकर कोई अन्य ही चंपत हो गया. इस हाई-प्रोफाइल घटना से मेरठ के सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया है.

यह पूरा विवाद सदर बाजार स्थित 'रघुनंदन ज्वेलर्स' शोरूम से जुड़ा है. भगवान बुक डिपो के मालिक और पीड़ित प्रवीण शर्मा का आरोप है कि उन्होंने एक करोड़ रुपये नकद देकर सोना खरीदा था. लेकिन सर्राफा व्यापारी ने इतनी बड़ी रकम उनसे लेने के बावजूद वह सोना किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया. पीड़ित प्रवीण शर्मा का सीधा सवाल है कि जब करोड़ों का भुगतान उन्होंने किया था, तो माल किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे और क्यों दे दिया गया? पीड़ित पक्ष ने इसे सर्राफा व्यापारी की गंभीर लापरवाही या किसी सोची-समझी साजिश का हिस्सा बताया है.

ऐसे बुना गया ठगी का जाल

बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में दो अलग-अलग व्यक्तियों की एंट्री से यह सारा खेल हुआ. एक व्यक्ति ने शोरूम में आकर सोना पसंद किया और उसे बुक किया, जबकि दूसरे व्यक्ति (प्रवीण शर्मा) ने एक करोड़ रुपये कैश का भुगतान किया. इसी बीच व्यापारी ने सोना पहले व्यक्ति को सौंप दिया. बाद में जब कैश देने वाले ने अपना सोना मांगा, तो विवाद खड़ा हो गया. वहीं, सर्राफा व्यापारी इस पूरे मामले को महज एक 'गलतफहमी' बता रहा है.

सीसीटीवी और कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

पीड़ित की शिकायत के बाद मामला सदर बाजार थाने पहुंच चुका है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शोरूम के सीसीटीवी फुटेज, शामिल लोगों की कॉल डिटेल्स और लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. इस अजीबोगरीब ठगी ने शहर के व्यापारिक हलकों में खलबली मचा दी है.