मेरठ: नमाज पढ़ने गया था पिता घर में लगी भीषण आग, महिला- बच्चों समेत 6 लोगों की जलकर मौत

मेरठ में सोमवार (23 फरवरी) की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया. लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद गली नंबर-3 स्थित एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोग संभल नहीं पाए.

स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चों का पिता नमाज पढ़ने के लिए गया था. इस बीच उसके घर में आग लग गई. हादसे में 5 बच्चों और एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

आग लगने वाले घर में होता था कपड़ों का काम

बताया जा रहा है कि घर में कपड़ों का काम होता था और बड़ी मात्रा में कपड़े रखे थे. आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने छत के रास्ते कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

आग की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 लोगों ने दम तोड़ दिया. इस भंयकर घटना के बाद एसएसपी, डीएम और कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया. इस हादसे में 6 की मौत समेत लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शॉर्ट सर्किट से लगी मेरठ में आग

घर के अंदर इस आग के लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है. जैसे ही आग तेजी से फैलना शुरू हुई वैसे ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद राहत बचाव का कार्य किया गया. इसमें स्थानीय लोगों की भीड़ ने छत के रास्ते घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

आग लगने से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

हादसे के बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था. जहां उनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है. पुलिस इस मामले में लोगों से और घर मालिक से पूछताछ कर रही है.