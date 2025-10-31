मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी के घर पर लगी आग, गैस सिलेंडर से हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद सुर्खियों में रही मुस्कान रस्तोगी के ब्रह्मपुरी स्थित घर में आग लग गई है, बताया गया है कि ये आग गैस सिलेंडर की वजह से लगी है. आचनक भड़की इस आग की लपटें कुछ ही पलों में तेज हो गईं, जिससे घर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया. आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस को दी गई है. हालांकि मुस्कान के पिता की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

जानकारी के मुताबिक, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी स्थिति मुस्कान रस्तोगी के घर पर गैस सिलेंडर से आग लग गई. हालांकि, मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना देर किए जलते हुए सिलेंडर को घर से बाहर फेंक दिया. उनकी इस त्वरित कार्रवाई से सिलेंडर में भरी गैस घर में नहीं फैल सकी और बड़ा हादसा टल गया.

स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू

वहीं आग लगने की सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका था. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

मुस्कान के पिता की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

वहीं इस घटना को लेकर चश्मदीदों व स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि मुस्कान रस्तोगी के पिता प्रमोद रस्तोगी ने समय रहते सिलेंडर बाहर न निकाला होता तो आग विकराल रूप ले सकती थी. जिस कारण आज बड़ा हादसा भी हो सकता था.

कौन मुस्कान रस्तोगी?

ज्ञात हो कि मार्च 2025 में मुस्कान रस्तोगी एक जघन्य हत्याकांड के चलते सुर्खियों में आई थी, जब उस पर अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगा था. मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद है.

