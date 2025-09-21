हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मेरठ की बहू स्नेहा ने जीता मिसेज इंडिया एशिया 2025 का खिताब, शादी के 16 साल बाद मिली उपलब्धि

मेरठ की बहू स्नेहा ने जीता मिसेज इंडिया एशिया 2025 का खिताब, शादी के 16 साल बाद मिली उपलब्धि

UP News: मेरठ की रहने वाली स्नेहा दीवान ने मिसेज इंडिया एशिया 2025 का खिताब अपने नाम किया है. उन्होंने इस उपलब्धी का क्रेडिट अपने पति, परिवार और परिश्रम को दिया है.

By : सुधीर चौहान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Sep 2025 03:46 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली स्नेहा दीवान ने मिसेज इंडिया एशिया 2025 का खिताब अपने नाम किया है. स्नेहा दीवान ने मिसेज़ इंडिया एशिया 2025 –सीजन 3 का खिताब अपने नाम कर शहर का नाम रोशन किया. स्नेहा को न केवल यह ताज मिला, बल्कि उन्हें मिसेज फैशनिस्ता का खिताब भी प्रदान किया गया.

एशिया भर से आईं 15,000 प्रतिभागियों में से केवल 72 महिलाओं को फाइनल के लिए चुना गया था. नई दिल्ली में फ़ैशन मेराकी द्वारा आयोजित इस भव्य फिनाले में स्नेहा ने आत्मविश्वास, शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. ग्रूमिंग, रैम्प वॉक, फोटोशूट और टैलेंट राउंड जैसे चुनौतीपूर्ण चरणों में उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व ने निर्णायक मंडल को प्रभावित किया.

यह जीत सिर्फ मेरी नहीं- स्नेहा दीवान

अपनी उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए स्नेहा दीवान ने कहा, "यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो शादी के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखती हैं. मैं चाहती हूं कि हर महिला विश्वास करे कि यदि मन से मेहनत की जाए तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता."

स्नेहा पति को दिया सफलता का क्रेडिट

स्नेहा ने प्रेस को बताया कि उन्होंने ग्रूमिंग, रैम्प वॉक, फोटो शूट और टैलेंट राउंड जैसे कई चरणों में खुद को साबित किया. साथ ही उन्होंने इसका क्रेडिट अपने पति को दिया है. स्नेहा के पति ऋषि दीवान ने कहा कि रिश्ते विश्वास से चलते हैं. ये उनकी पत्नी की मेहनत का परिणाम है, जो तमाम प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल कर पाई हैं.

उत्तराखंड में जन्म, मेरठ की शादी

स्नेहा ने बताया कि वे मूल रूप से उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली हैं. उनकी शिक्षा नैनीताल और रानीखेत से हुई. शादी मेरठ में हुई. उन्होंने एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है. स्नेहा की इस उपलब्धि ने न केवल मेरठ का मान बढ़ाया है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को अपने सपनों का आत्मविश्वास के साथ पीछा करने की प्रेरणा भी दी है.

Published at : 21 Sep 2025 10:57 AM (IST)
