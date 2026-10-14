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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुस्कान-साहिल की फांसी के लिए 'महाभारत' का जिक्र, वकील ने बताया कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

मुस्कान-साहिल की फांसी के लिए 'महाभारत' का जिक्र, वकील ने बताया कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान-साहिल को फांसी सजा सुना दी गई है. इस बीच सौरभ पक्ष के वकील ने कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ इस बारे में बताया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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मेरठ में नीले ड्रम से चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई. इस बीच वकील कृष्ण कुमार दुबे ने कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ सारी बात बताई है. वकील कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि इस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने दोनों को फांसी सजा सुनाते हुए धारा 302 के लिए 50 हजार और 238ए के लिए 20 हजार का जुर्माना लगाया है.

वकील ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है. समाज के लिए इससे संदेश है कि कोई भी अपराधी को लालच में आकर इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी सजा फांसी है. कोर्ट में महाभारत का भी जिक्र किया गया. कृष्ण दुबे ने बताया कि कोर्ट ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यह अपराधियों को अपराध के अनुरूप सजा देना भी धर्म का काम है. यह धर्म है इसलिए अपराध के अनुरूप सजा मिलनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस पर पूरे देश की निगाहें थीं. यह ऐतिहासिक निर्णय है. कृष्ण कुमार ने मुस्कान और साहिल की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया कि फैसले से दोनों को झटका लगा. एक तरह से दोनों सदमे में आए. दोनों ही दोष फाख्ता हुए.

वकील ने आगे क्या-क्या बताया?

पीड़ित पक्ष के वकील कृष्ण कुमार ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से भी तथ्य रखे गए थे. इसमें कहा गया था कि किसी ने उन्हें हत्या करते हुए नहीं देखा. दोनों की बेटियां हैं. कोर्ट ने सभी तथ्यों को दरकिनार कर दिया. क्योंकि अभियोजन की तरफ से इतने मजबूत साक्ष्य रखे गए थे कि इनके अपराध को सिद्ध किया.

सजा के आधार पर उन्होंने बताया कि इसका मुख्य आधार यही था कि प्रेम से हुई शादी में पति की हत्या की उसके बाद बॉडी तीन टुकड़ों में बांटकर नीले ड्रम में छिपाया. यानी पूरी सोची समझी साजिश तय कर शांत मन से उन्होंने सौरभ की हत्या की. ऐसे में सोची-समझी हत्या के लिए फांसी की सजा मिलना उचित है.

उन्होंने आगे कहा कि देश के अदालती फैसलों में यह एक महत्वपूर्ण फैसला है. किसी महिला को मौत की सजा सुनाना अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली घटना है. जहां तक ​​उसकी बेटी का सवाल है, वह छह साल तक अपनी मां के साथ रह सकती है.

कातिल मुस्कान और साहिल को फांसी, मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में सजा का ऐलान

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News
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