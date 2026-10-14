मुस्कान-साहिल की फांसी के लिए 'महाभारत' का जिक्र, वकील ने बताया कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

मेरठ में नीले ड्रम से चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई. इस बीच वकील कृष्ण कुमार दुबे ने कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ सारी बात बताई है. वकील कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि इस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने दोनों को फांसी सजा सुनाते हुए धारा 302 के लिए 50 हजार और 238ए के लिए 20 हजार का जुर्माना लगाया है.

वकील ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है. समाज के लिए इससे संदेश है कि कोई भी अपराधी को लालच में आकर इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी सजा फांसी है. कोर्ट में महाभारत का भी जिक्र किया गया. कृष्ण दुबे ने बताया कि कोर्ट ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यह अपराधियों को अपराध के अनुरूप सजा देना भी धर्म का काम है. यह धर्म है इसलिए अपराध के अनुरूप सजा मिलनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस पर पूरे देश की निगाहें थीं. यह ऐतिहासिक निर्णय है. कृष्ण कुमार ने मुस्कान और साहिल की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया कि फैसले से दोनों को झटका लगा. एक तरह से दोनों सदमे में आए. दोनों ही दोष फाख्ता हुए.

#WATCH | Meerut, UP: Advocate Krishan Kumar Dubey says, "Both have been sentenced to death for the crime. They have been ordered to pay a fine of Rs 50,000 under Section 302 and Rs 20,000 under Section 238A. It is a historic verdict. The entire nation was watching; the eyes of the public were fixed on what punishment the perpetrators of this crime would receive. They appeared to be in a state of shock; they were stunned. One can imagine the mental state of someone facing the death penalty. The defense had presented arguments—such as the fact that no one actually witnessed the murder and that both accused have daughters—but these were all set aside because the evidence presented by the prosecution was so strong, significant, and precise that it conclusively proved their guilt. The primary basis was the nature of the murder itself: she killed her husband—whom she had married out of love—and then dismembered his body into three parts for disposal, hiding the remains in a blue drum. It was a meticulously planned conspiracy and strategy. She executed the murder with a calm and composed mind. Consequently, the death penalty was the appropriate punishment for such a premeditated killing. This is a significant verdict among the country's court rulings; a woman being sentenced to death is, in itself, a precedent-setting event... Regarding her daughter, she can stay with her mother for six years." — ANI (@ANI) October 14, 2026

वकील ने आगे क्या-क्या बताया?

पीड़ित पक्ष के वकील कृष्ण कुमार ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से भी तथ्य रखे गए थे. इसमें कहा गया था कि किसी ने उन्हें हत्या करते हुए नहीं देखा. दोनों की बेटियां हैं. कोर्ट ने सभी तथ्यों को दरकिनार कर दिया. क्योंकि अभियोजन की तरफ से इतने मजबूत साक्ष्य रखे गए थे कि इनके अपराध को सिद्ध किया.

सजा के आधार पर उन्होंने बताया कि इसका मुख्य आधार यही था कि प्रेम से हुई शादी में पति की हत्या की उसके बाद बॉडी तीन टुकड़ों में बांटकर नीले ड्रम में छिपाया. यानी पूरी सोची समझी साजिश तय कर शांत मन से उन्होंने सौरभ की हत्या की. ऐसे में सोची-समझी हत्या के लिए फांसी की सजा मिलना उचित है.

उन्होंने आगे कहा कि देश के अदालती फैसलों में यह एक महत्वपूर्ण फैसला है. किसी महिला को मौत की सजा सुनाना अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली घटना है. जहां तक ​​उसकी बेटी का सवाल है, वह छह साल तक अपनी मां के साथ रह सकती है.

कातिल मुस्कान और साहिल को फांसी, मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में सजा का ऐलान

