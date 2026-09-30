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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में आज आएगा फैसला, सौरभ के भाई ने की फांसी देने की मांग

मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में आज आएगा फैसला, सौरभ के भाई ने की फांसी देने की मांग

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत नीले ड्रम हत्याकांड में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी पर जिला जज आज फैसला सुनाएंगे. मगर इससे पहले मृतक के भाई ने पत्नी और प्रेमी को फांसी की सजा देने की मांग की है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 30 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत नीले ड्रम हत्याकांड में बुधवार (30 सितंबर) को आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर फैसला सुनाया जाएगा. जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले सौरभ राजपूत के भाई ने मांग की है कि मुस्कान और साहिल दोनों को फांसी होनी चाहिए. अगर फांसी नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे.

मृतक सौरभ राजपूत के भाई राहुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, 'हम शुरू से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा. हमने शुरू से एक ही मांग रखी है कि जो उन्होंने हमारे भाई के साथ किया, वो उनके साथ हो. उन्हें कम से कम फांसी होनी चाहिए.'

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'लगभग डेढ़ साल से इंसाफ के लिए लड़ रहे'- मृतक का भाई

राहुल ने कहा कि हम लगभग डेढ़ साल से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि भाई की हत्या के बाद उनका काम लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है. अदालत के लिए सुबह 11 बजे निकलना और शाम करीब 5 बजे घर लौटना होता है. राहुल ने बताया कि 11 दिन वे खुद और 9 दिन उनकी मां को पेश होना पड़ा है. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी पेश हुए हैं.

राहुल ने बताया कि इस मामले में कुल 22 गवाह हैं, जिन्होंने अदालत में गवाही दी है. उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि हमारी शुरू से उम्मीद यही है कि दोनों को फांसी होनी चाहिए. राहुल ने कहा कि अदालत जिला अदालत से दोनों आरोपियों को कम सजा मिली तो हम हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे.

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मामला में पत्नी द्वारा पति की हत्या कर नीले ड्रम में भरने का आरोप

बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड नीले ड्रम की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. सौरभ की लाश उसके ही घर में एक नीले ड्रम के अंदर मिली थी. पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर सौरभ की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में भरने का आरोप है. पिछले साल 19 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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Published at : 30 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
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