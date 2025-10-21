मेरठ: BJP मंत्री के नाम पर गुंडागर्दी, पुलिस के सामने कार सवार से रगड़वाई नाक

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में बीजेपी के एक राज्य मंत्री का नाम लेकर खुलेआम दबंगई करने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ युवक कार सवारों के साथ मारपीट करते हुए उनसे सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाते नजर आ रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए 20 सेकेंड के वीडियो में एक युवक खुद को बीजेपी के राज्य मंत्री का भाई बताते हुए सामने वाले युवक को गालियां दे रहा है. इतना ही नहीं पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगई दिखा रहे युवक ने दूसरे युवक से सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई. साथ ही बीजेपी के राज्य मंत्री का नाम लेकर खुलेआम उसे धमकी देता नजर आ रहा है.

वीडियो में पुलिस मूकदर्शक बनी आ रही है नजर

बेबस युवक सड़क पर नाक रगड़कर माफी मांगने के बाद किसी तरह पीछा छुड़ाकर वहां से चला जाता है. बताया जाता है यह घटना शनिवार (18 अक्टूबर) की शाम तेजगढ़ी चौराहे के पास स्थित बीजेपी राज्य मंत्री के कार्यालय के पास की है. जहां का बलीनो कार में सवार युवक होटल पर खाना खाने पहुंचे थे. इसी दौरान गाड़ी की पार्किंग को लेकर उनकी कुछ युवकों से कहासुनी हो गई. इसके बाद दबंग युवकों ने खुद को बीजेपी राज्य मंत्री का भाई बताते हुए कंकरखेड़ा निवासी दूसरे युवकों के साथ मारपीट करते हुए उनकी कार में तोड़फोड़ दी की. पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई. मगर, पुलिस वीडियो में मूकदर्शक बनी नजर आ रही है.

शिकायत के आधार पर मामला दर्ज

इस मामले पर मेरठ पुलिस ने X पर एक बयान जारी किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा, "गाड़ी पार्किंग को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था. आरोपी पुलिस हिरासत में है. शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है."