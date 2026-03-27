मेरठ में 498 दारोगाओं को दिखाई गई फिल्म 'धुरंधर-2', SSP के निर्देश पर बुक किए गए दो हॉल

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर-2' सिनेमा के पर्दे पर छाईं हुई है. इस फिल्म में यूपी पुलिस का भी कनेक्शन दिखाया गया है. जिसके बाद मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को प्रेरित करने के अलग तरह का कदम उठाया. एसएसपी के निर्देश पर 498 दरोगाओं को ये फिल्म दिखाई गई ताकि, वो इसे देखकर देश सेवा के लिए प्रेरित हो सके.

मेरठ के दिल्ली रोड स्थित वेव सिनेमा में इसके लिए दो हॉल बुक किए गए थे. जिसके बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी फिल्म धुरंधर-2 देखने के लिए पहुंचे, ये सभी पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में पहुंचे थे. पहला शो सुबह 11 बजे का था. इस दौरान ब्रेक टाइम में दारोगाओं को रिफ्रेशमेंट भी दी गई.

498 दरोगाओं को दिखाई फिल्म धुरंधर-2

बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर-2’ में यूपी पुलिस और माफिया पर आधारित कहानी दिखाई गई है. इस पहल का मकसद सिर्फ फिल्म दिखाना नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों को नए तरीके से काम करने और अपराध से निपटने की समझ देना है. इस दौरान मीडिया को हॉल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी.

फिल्म देखने आए दारोगाओं का कहना है कि इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और काम करने का तरीका बेहतर होगा. एबीपी न्यूज फिल्म देखने पुलिस कर्मियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वो सभी ये फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं. इसका मकसद पुलिसकर्मियों को अपने काम और देश सेवा के प्रति मोटिवेट करना है.

पुलिस कर्मियों में जोश भरने के लिए दिखाई फिल्म

एक दारोगा ने कहा कि इस फिल्म में यूपी के कुछ माफियाओं को भी दिखाया है और बताया कि कैसे यूपी की पुलिस माफियाओं और उनके स्पाई सेल के साथ निबटती है. उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाए गए कई सीन उनकी ट्रेनिंग से जुड़े लगते हैं. इसमें जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई गई है उससे अपने काम करने की तरीके को समझने में मदद मिलती है,

इस फिल्म को देखने के बाद पुलिसकर्मी काफी जोश में दिखाई दिए और काफी उत्साहित थे. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दारोगाओं को फिल्म धुरंधर-2 दिखाए जाने के बाद ये खबर चर्चाओं में भी आ गई है. लोग इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.