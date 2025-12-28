ग्रेटर नोएडा: महिला के पेट से निकला आधा मीटर कपड़ा, 2 साल पहले डिलीवरी के समय था छूटा

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के बैक्सन अस्पताल में 14 नवंबर 2023 को महिला का डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन में आधा मीटर कपड़ा छूट जाने का सामने आया है. वहीं डेल्टा 1 में रहने वाली पीड़िता अंशुल वर्मा के पति विकास वर्मा ने बताया की पत्नी का 14 नवंबर 2023 को बैक्सन अस्पताल जो की तुगलपुर में है. डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था.

जानकारी के अनुसार, महिला की डिलीवरी ऑपरेशन डॉ. अंजना अग्रवाल ने की थी. डॉ. अंजना अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही करते हुए पीड़िता अंशुल वर्मा के पेट में कपड़ा छोड़ दिया.

महिला के पेट से निकला आधा मीटर कपड़ा

गौरतलब है कि महिला के पति विकास वर्मा ने बताया कि 22 मार्च 2025 को उनकी पत्नी अंशुल वर्मा को तेज बुखार और असहनीय पेट में दर्द उठा, इसके बाद यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जिम्स हॉस्पिटल में MRI कराई गई. जहां रिपोर्ट सामान्य बताई गई. लेकिन कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह पर 14 अप्रैल 2025 को कैलाश हॉस्पिटल में पेट की गांठ के आधार पर ऑपरेशन की सलाह दी गई. डॉक्टरों द्वारा और 22 अप्रैल 2025 को डॉक्टर ने ऑपरेशन किया. डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान वीडियो भी बनाया जिसमें महिला के पेट से कपड़ा निकालते हुए दिख रहा है.

ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट से आधा मीटर कपड़ा निकला जिससे डॉक्टर भी हैरान रह गए. मामले को काफी दबाने की कोशिश की गई. पीड़िता के पति विकास वर्मा ने सीएमओ गौतम बुद्ध नगर से लिखित शिकायत की. इसके अलावा नॉलेज पार्क थाने में भी शिकायत दी थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया.

छह लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

पीड़ित ने आखिरकार कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश के बाद नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने डॉ. अंजना अग्रवाल, डॉ. मनीष, सीएमओ डॉ. नरेंद्र मोहन और स्वास्थ्य विभाग के दो जांच अधिकारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के आदेश दिए है. सीएमओ की तरफ से नियुक्त किए गए जांच अधिकारियों ने भी पूरे मामलों को पहले लटकाया और कपड़े की एफएसएल जांच भी नहीं कराई बल्कि बैक्सन अस्पताल को क्लीन चिट देते हुए अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि पीड़िता डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद दोबारा कभी बैक्सन अस्पताल में दिखाने नहीं आई.

पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच

बैक्सन अस्पताल के मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉ. विशाल सिंह चौहान ने बताया कि हमारे पास महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की मांग की थी. पीड़िता अंशुल वर्मा का ऑपरेशन डॉ. अंजना अग्रवाल द्वारा किया गया था. बैक्सन अस्पताल ने सिर्फ उनको सुविधा उपलब्ध कराई थी, ऑपरेशन के बाद ना कभी अंशुल वर्मा हॉस्पिटल आई थी जांच करने और ना ही उसके बाद संजना अग्रवाल यहां आई थी. वहीं पुलिस पूरे मामले पर जांच करने की बात कह रही है.

ये भी पढ़िए- 'कब कहां मेरी हत्या हो जाए..., मेरी जान को खतरा', तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र