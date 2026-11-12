ओवैसी-आजाद के अलायंस पर मायावती की पार्टी बोली- 'BSP का गठबंधन...'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की 'आजाद समाज पार्टी' (ASP) ने गठबंधन कर लिया है. इसको लेकर यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और विरोधी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है. इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) से भी बड़ा बयान आया है.

बीएसपी यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का दावा है कि गठबंधन कोई भी कर ले, बसपा का गठबंधन तो जनता के साथ है. वहीं, विश्वनाथ पाल ने बीजेपी और सपा पर निशाना साधते हुए का कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं और समाज को आपस में लड़ाने की बातें करती हैं. अखिले यादव PDA की बात करते हैं और राज्यसभा में परिवार को और धनवान को भेजते हैं.

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ओवैसी-आजाद के गठबंधन से मायावती को होगी दिक्कत?

दरअसल, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक यह दावा कर रहे हैं कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला. उल्टा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को इससे दिक्कत होगी. सबको भाईजान की चिंता है, किसी को हिंदुओं की चिंता नहीं.

AIMIM और ASP के कार्यकर्ताओं में उत्साह

बता दें, आजाद समाज पार्टी और AIMIM के गठबंधन के बाद मेरठ में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया. लखनऊ में आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. गठबंधन की घोषणा होते ही मेरठ में दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी और जमकर खुशियां मनाईं. गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया.

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