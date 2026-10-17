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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में चुनावी सर्वे पर भड़कीं मायावती, कहा- '2007 की तरह फिर...'

यूपी में चुनावी सर्वे पर भड़कीं मायावती, कहा- '2007 की तरह फिर...'

बसपा सुप्रीमों मायावती ने तमाम एजेंसियों के सर्वे में बसपा की स्थिति को लेकर जताए आंकड़ों पर नाराजगी जताई है और फर्जी करार देते हुए अपने समर्थकों को सचेत किया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 17 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आ रहे तमाम एजेंसियों के सर्वे को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे झूठा और ध्यान भटकाने वाला बताया और साथ ही बसपा को निशाना बनाने पर ऐतराज जताया.

बसपा प्रमुख मायावती ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सावधान किया और कहा कि 2007 से पहले भी ऐसा ही माहौल बनाते थे, लेकिन बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी.

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बसपा को नजरअंदाज करने से नाराज 

मायावती ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए लिखा, "उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पंजाब राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा आमचुनाव में पार्टी के अच्छे व दमदार उम्मीदवारों के चयन सहित सघन ज़मीनी तैयारियों आदि के बीच यहां जातिवादी मीडिया/सोशल मीडिया द्वारा भी, अभी से ही षडयंत्र के तहत धनबल के दुरुपयोग के सहारे फेक व ध्यान भटकाने वाला, सर्वे/सर्वेक्षण आदि का मिथ्या प्रचार शुरू कर दिया गया है, जिसमें स्वाभाविक तौर पर बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) को निशाना बनाया जाना यह अति-दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है."

2007 की जीत का जिक्र 

मायवती ने मीडिया पर निशाना साधते हुए लिखा कि मीडिया द्वारा चुनाव के दौरान बसपा के खिलाफ हमेशा प्रायोजित सर्वे के माध्यम से झूठा प्रचार किया जाता है. 2007 में भी इनका ऐसा ही बर्ताव था, लेकिन बसपा ने सारे कयासों को फेल करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी.यूपी में 'कानून द्वारा कानून का राज’ कायम करने सहित ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के नये संवैधानिक कल्याणकारी युग की शुरूआत हुई थी. 

समर्थकों-कार्यकर्ताओं को किया सावधान 

बसपा प्रमुख मायावती ने अपने समर्थकों को आगाह करते हुए लिखा, "इसीलिय यूपी में पहले सपा और अब भाजपा राज से त्रस्त सर्वसमाज से तथा ख़ासकर ’बहुजन समाज’ के लोगों से यही अपील है कि वे विरोधी पार्टियों तथा जातिवादी तत्वों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों सहित सभी प्रकार के मिथ्या व दुष्प्रचार आदि से ज़रूर सावधान रहें और  पांचवीं बार बी.एस.पी. की सरकार बनाने में पूरे जी-जान से लगातार लगे रहें, जिसमें ही सबका हित निहित व सुरक्षित भी है."

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 17 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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MAYAWATI UP NEWS
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