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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधनराज नथवानी को सपा भेज रही राज्यसभा तो भड़कीं बसपा प्रमुख, कहा- 'वोट चाहिए लेकिन टिकट...'

धनराज नथवानी को सपा भेज रही राज्यसभा तो भड़कीं बसपा प्रमुख, कहा- 'वोट चाहिए लेकिन टिकट...'

मायावती ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी PDA की पार्टी होने का ढोंग करती है. समय आने पर राज्यसभा का टिकट पूंजीपतियों को देती है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Oct 2026 10:48 AM (IST)
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अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए उद्योगपति धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. इसको लेकर बीजेपी और अन्य विरोधी दल लगातार सपा पर हमलावर हैं. इसी क्रम में आज (शुक्रवार, 2 अक्टूबर) बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती भी अखिलेश और उनकी पार्टी पर भड़की हैं. मायावती का कहना है कि बसपा कभी भी चुनावों में पूंजीपतियों के धनबल का सहारा नहीं लेती बल्कि सर्वसमाज से गरीब और कमजोर तबरों के कर्मठ अंबेडकरवादी लोगों को ही अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाती है. 

दरअसल, मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव द्वारा धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाए जाने की आलोचना की. बसपा चीफ ने लिखा, "बसपा किसी भी छोटे-बड़े चुनाव में अपने परिवार, सगे-संबंधी, भाई-भतीजों, करीबी रिश्ते-नातेदारों और खासकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और धन्नासेठों को टिकट नहीं देती." मायावती ने स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी का नाम लेकर यह बात कही है कि बसपा उनके जैसा काम नहीं करती.

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'PDA की पार्टी होने का ड्रामा करती है सपा'- मायावती

मावायवती ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बसपा की राजनीति परिवारवाद और धनबल से मुक्त है. दूसरी ओर सपा इसके ठीक विपरीत काम करती है. सपा खुद को PDA की पार्टी बताकर जनता के साथ छल करती है. बसपा चीफ ने कहा कि इसका सीधा उदाहरण यूपी के राज्यसभा चुनाव में देखने कोम मिलता है जहां रामगोपाल यादव को फिर से पर्चा भरवाया गया क्योंकि वो सपा चीफ के नजदीकी रिश्तेदार हैं. इसके अलावा, दूसरा उम्मीदवार धनराज परिमल नथवानी को बनाया गया जो एक चर्चित उद्योग घराने से आते हैं. 

'वोट पीडीए का चाहिए, सांसद परिवार का'

मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट तो PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) से चाहिए सांसद और विधायक आदि ज्यादातर परिवार और बड़े पूंजीपतियों को बनाना है. इसलिए पीडीए को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए.

इतना ही नहीं, मायावती ने आगे कहा कि सपा का इस प्रकार का दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही रहा है और इसलिए खासकर अपरकास्ट समाज के गरीबों तथा ’बहुजन समाज’ अर्थात दलितों, आदिवासियों, अति-पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के समस्त लोगों को अब खासकर यूपी विधानसभा आमचुनाव से पहले ही जरूर पूरी तरह से सचेत/सतर्क हो जाना चाहिये कि उन सबका हित अंबेडकरवादी बसपा में ही निहित व सुरक्षित है, बाकी सब छलावा ही छलावा है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 02 Oct 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
    Mayawati Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Rajya Sabha Election 2026 Dhanraj Nathwani
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