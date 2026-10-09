आकाश आनंद की मुश्किलें फिर बढ़ाएंगी मायावती? कांशीराम का जिक्र कर किया बड़ा ऐलान 

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फिर से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई है. मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह किया है कि कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए. बसपा चीफ ने बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने का अपना संकल्प भी दोहराया.

कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मायावती ने कहा, "कांशीराम ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया. उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी." इसी के साथ मायावती ने BSP को परिवारवाद से मुक्त रखने का संकल्प और कांशीराम के बताए रास्ते पर चलने की बात कही. आकाश आनंद के निलंबन और वापसी के बीच परिवारवाद को लेकर मायावती का यह बयान अहम माना जा रहा है.

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09-10-2026-BSP PRESS NOTE-MANYAWAR SHRI KANSHI RAM JI PUNYATITHI https://t.co/nwvHA9lDFK — Mayawati (@Mayawati) October 9, 2026

यूपी चुनाव 2027 के लिए तैयार मायावती

कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने यूपी-उत्तराखंड चुनाव का भी बिगुल फूंका. उन्होंने बसपा की सत्ता वापसी का दावा करते हुए कहा कि बहुजन समाज को सत्ता किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने वोट की ताकत से मिलेगी. मायावती ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनावों का आह्वान किया और कार्यकर्ताओं से तन-मन-धन से जुटने की अपील की.

'कांशीराम के विजन से यूपी में 4 बार बनी बसपा सरकार'

कांशीराम के मिशनरी संकल्प का ही यह परिणाम था कि यूपी जैसे विशाल राज्य में मेरे नेतृत्व में बसपा की सरकार चार बार बनी. इसके माध्यम से ’सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति’ के ऐतिहासिक कार्य करके ’बहुजन समाज’ में समय-समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज व बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर आदि के समता व समानता के हक के लिये उनके अतुलनीय संघर्ष व बहुमूल्य योगदान को ज़मीनी स्तर पर उतारकर संविधान के पवित्र मंशा की पूर्ति की गई.

एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर भड़की BJP, कहा- उनके ट्वीट करने से...