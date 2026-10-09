ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद की मुश्किलें फिर बढ़ाएंगी मायावती? कांशीराम का जिक्र कर किया बड़ा ऐलान 

आकाश आनंद की मुश्किलें फिर बढ़ाएंगी मायावती? कांशीराम का जिक्र कर किया बड़ा ऐलान 

कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने कहा कि बहुजन समाज को सत्ता किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने वोट की ताकत से मिलेगी. यूपी चुनाव के मद्देनजर मायावती का यह बयान अहम माना जा रहा है.

Written By : विवेक राय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Oct 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फिर से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई है. मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह किया है कि कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए. बसपा चीफ ने बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने का अपना संकल्प भी दोहराया.

कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मायावती ने कहा, "कांशीराम ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया. उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी." इसी के साथ मायावती ने BSP को परिवारवाद से मुक्त रखने का संकल्प और कांशीराम के बताए रास्ते पर चलने की बात कही. आकाश आनंद के निलंबन और वापसी के बीच परिवारवाद को लेकर मायावती का यह बयान अहम माना जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर भड़की BJP, कहा- उनके ट्वीट करने से...
एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर भड़की BJP, कहा- उनके ट्वीट करने से...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, घर-घर जाएंगे BLO
UP SIR: छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, घर-घर जाएंगे BLO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में MBBS सीटें 4690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हुईं, 'स्वस्थ प्रदेश-सक्षम प्रदेश' बना यूपी: CM
UP में MBBS सीटें 4690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हुईं, 'स्वस्थ प्रदेश-सक्षम प्रदेश' बना यूपी: CM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रहस्यमय तरीके से जोड़े 16 लाख वोटर? CEO नवनीत रिणवा ने बताया सच
यूपी में रहस्यमय तरीके से जोड़े 16 लाख वोटर? CEO नवनीत रिणवा ने बताया सच

UP SIR: छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, घर-घर जाएंगे BLO

यूपी चुनाव 2027 के लिए तैयार मायावती

कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने यूपी-उत्तराखंड चुनाव का भी बिगुल फूंका. उन्होंने बसपा की सत्ता वापसी का दावा करते हुए कहा कि बहुजन समाज को सत्ता किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने वोट की ताकत से मिलेगी. मायावती ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनावों का आह्वान किया और कार्यकर्ताओं से तन-मन-धन से जुटने की अपील की.

'कांशीराम के विजन से यूपी में 4 बार बनी बसपा सरकार'

कांशीराम के मिशनरी संकल्प का ही यह परिणाम था कि यूपी जैसे विशाल राज्य में मेरे नेतृत्व में बसपा की सरकार चार बार बनी. इसके माध्यम से ’सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति’ के ऐतिहासिक कार्य करके ’बहुजन समाज’ में समय-समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज व बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर आदि के समता व समानता के हक के लिये उनके अतुलनीय संघर्ष व बहुमूल्य योगदान को ज़मीनी स्तर पर उतारकर संविधान के पवित्र मंशा की पूर्ति की गई.

एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर भड़की BJP, कहा- उनके ट्वीट करने से...

Published at : 09 Oct 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
BSP Bharat Ratna Kanshi Ram MAYAWATI UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर भड़की BJP, कहा- उनके ट्वीट करने से...
एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर भड़की BJP, कहा- उनके ट्वीट करने से...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, घर-घर जाएंगे BLO
UP SIR: छूटे वोटरों को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, घर-घर जाएंगे BLO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में MBBS सीटें 4690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हुईं, 'स्वस्थ प्रदेश-सक्षम प्रदेश' बना यूपी: CM
UP में MBBS सीटें 4690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हुईं, 'स्वस्थ प्रदेश-सक्षम प्रदेश' बना यूपी: CM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में रहस्यमय तरीके से जोड़े 16 लाख वोटर? CEO नवनीत रिणवा ने बताया सच
यूपी में रहस्यमय तरीके से जोड़े 16 लाख वोटर? CEO नवनीत रिणवा ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
बिहार
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
इंडिया
CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'
CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'
क्रिकेट
वैभव और नीतीश खेलेंगे दूसरा टी20? आकाश चोपड़ा ने बताई संभावित प्लेइंग XI
वैभव और नीतीश खेलेंगे दूसरा टी20? आकाश चोपड़ा ने बताई संभावित प्लेइंग XI
इंडिया
TN Election Results: तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी
तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 20 हजार वोटों से आगे निकले सखाराव सरकार
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 20 हजार वोटों से आगे निकले सखाराव सरकार
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Embed widget