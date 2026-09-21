आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय

बहुजन समाज पार्टी (BSP) में संगठन के स्तर पर बदलाव के बाद अब ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ईशान को सेक्टर प्रभारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है. इसका अधिकारिक ऐलान 23 सितंबर को होने वाली बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होने की संभावना है.

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिनों पहले पार्टी के सभी प्रभारी सेक्टर का पद खत्म करते हुए सिर्फ तीन पद रखे थे. इसमें मायावती ने पार्टी में नई व्यवस्था के तहत तीन सेक्टर प्रभारी बनाए जाने का ऐलान किया था. इसमें उन्होंने खुद के पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार रखा है जबकि बाकी के राज्यों का कोई प्रभारी नहीं नियुक्त हुआ था. ऐसे में खाली पड़े दो पदों पर मायावती नियुक्ति कर सकती हैं.

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ईशान आनंद के नाम का हो सकता है ऐलान

23 सितंबर को होने वाली बैठक में खाली पड़े दो पदों पर नाम का ऐलान किया जा सकता है. इसमें एक पद पर भतीजे ईशान आनंद के नाम पर आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है. पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है कि मायावती आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ईशान आनंद को यूथ फेस के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं.

युवा वोटरों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है. बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 23 सितंबर को होने वाली बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें संगठन से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं.

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