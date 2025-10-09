कांशीराम जयंती पर जनता ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड, मायावती ने अपने संबोधन में दी बधाई

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज (गुरुवार, 9 अक्टूबर) कांशीराम जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की मुखिया मायावती जनता को संबोधित कर रही हैं. एक विशाल रैली में जनता से बात करते हुए मायावती ने कहा कि कांशीराम के सम्मान में बनाई गई कांशीराम स्मारक के कुछ हिस्सों में मरम्मत में देरी के कारण लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पा रहे थे. हालांकि, अब अधिकांश मरम्मत कार्य पूरा हो गया है.

इसी के साथ यहां लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की. मायावती ने कहा, "इस बार मेरे साथ-साथ आप सभी ने भी लाखों की संख्या में आकर इस स्थल पर श्रद्धेय कांशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके भीड़ के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

अखिलेश यादव की सपा पर साधा निशाना

कांशीराम स्मारक को लेकर मायावती ने कहा, "हमने अपने कार्यकाल में कांशीराम स्मारक पर पर्यटकों के लिए टिकट की व्यवस्था की थी और यह तय किया था कि टिकट का पैसा केवल स्मारक और पार्क के रखरखाव में लगाया जाएगा, लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने टिकट का पैसा दबाकर रख लिया और खर्च नहीं किया. स्थलों की हालत बहुत जर्जर हो गई थी."

मायावती ने कहा कि यह देखते हुए उन्होंने यूपी की मौजूदा बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया कि टिकट का पैसा इन स्थलों की बेहतरी के लिए लगाया जाए.

मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ

मायवती ने बताया कि उनके इस आग्रह पर यूपी की वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसके बाद उन्होंने वादा किया कि टिकटों का पैसा दूसरे मतों पर नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर ही लगाएंगे. तभी आज मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो रहा है. इसके लिए हमारी पार्टी बीजेपी सरकार की आभारी है.