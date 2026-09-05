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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत, मौलाना यासूब अब्बास ने उठाए सवाल

सहारनपुर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत, मौलाना यासूब अब्बास ने उठाए सवाल

सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत गरमा गई है. शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों की हिफाजत करे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 05 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने के बाद राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यूसुफ अब्बास ने मस्जिद पर हुई कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं.

यूसुफ अब्बास ने कहा कि उन्हें सहारनपुर से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य जावेद जैदी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि देर रात प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

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इतनी पुरानी मस्जिद को गिराने से क्या हासिल होगा?

यूसुफ अब्बास ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद काफी पुरानी थी और लंबे समय से वहां धार्मिक गतिविधियां होती रही हैं.

उन्होंने कहा कि अगर किसी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए. बुलडोजर से कार्रवाई करने से लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं.

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मजाक न बने

यूसुफ अब्बास ने कहा कि देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कानून बना हुआ है. उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को इसकी भावना का सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा और चर्च लोगों की आस्था से जुड़े स्थल हैं. लोग इन जगहों पर सुकून और मन की शांति के लिए जाते हैं. ऐसे में धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई से समाज में गलत संदेश जाता है.

'बाबरी मस्जिद जैसा विवाद नहीं चाहते'

शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने कहा कि सरकार को ऐसे कदमों से बचना चाहिए, जिससे देश का माहौल खराब हो. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार धार्मिक स्थलों के मुद्दे को फिर से विवाद का विषय बनाना चाहती है?

यूसुफ अब्बास ने कहा कि देश में पहले भी धार्मिक स्थलों को लेकर बड़े विवाद हो चुके हैं और अब किसी नए विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए. उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

काशी-मथुरा का भी किया जिक्र

यूसुफ अब्बास ने अपने बयान में काशी और मथुरा समेत धार्मिक स्थलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को देशभर में मौजूद मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की हिफाजत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था से जुड़े स्थानों को लेकर सरकार को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे समाज में तनाव पैदा हो.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 05 Sep 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yasoob Abbas SAHARANPUR NEWS
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