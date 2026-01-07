मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार का एक्सीडेंट, बस से टकराई गाड़ी, डिक्की से बरामद हुए ड्रग्स

शाहजहांपुर जिले के थाना कटरा क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. शाहजहाँपुर-बरेली मार्ग पर कछियानी खेड़ा के पास सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई. यह कार मौलाना तौकीर रजा खां के बेटे फरमान रजा की बताई जा रही है. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हालांकि इस हादसे में फरमान को सिर्फ मामूली चोटें आईं.

मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जा रही सीतापुर डिपो की रोडवेज बस का चालक बस को हनुमान मंदिर के सामने खड़ा कर प्रसाद चढ़ाने चला गया था.

इसी दौरान पीछे से आई फरमान रजा की कार बस से जा भिड़ी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कार में फंसे फरमान को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया. वह काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था.

ब्रीफकेस से ड्रग्स बरामद होने का दावा

हादसे की सूचना मिलते ही नगरिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने रोडवेज बस और कार को अलग कराया और यातायात सामान्य किया. बस में सवार करीब 15 यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया.

पुलिस ने जब फरमान से कार की डिक्की खोलने को कहा तो उसने पहले मना कर दिया और चाबी गुम होने की बात कही. सख्ती बढ़ने पर उसने अपना नाम फरमान रजा और पिता का नाम मौलाना तौकीर रजा बताया.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे अरुण और सीओ ज्योति यादव भी मौके पर पहुंचीं. पुलिस के मुताबिक जब कार की डिक्की खोली गई तो उसमें रखे एक ब्रीफकेस से आधा ग्राम क्रिस्टल ड्रग्स और एक सिरिंज बरामद हुई. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में फरमान ने स्वीकार किया कि वह ड्रग्स का इस्तेमाल करता है.

पुलिस ने फरमान को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए तिलहर सीएचसी भेजा. वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार और रोडवेज बस को कटरा थाने में खड़ा करा दिया गया. पुलिस के अनुसार फरमान पहले इलाहाबाद जाने की बात कह रहा था, लेकिन रास्ते से ही वापस लौट आया था.

रात में थाने पहुंचे खानदान के लोग

इधर जैसे ही हादसे और हिरासत की खबर फैली, आला हजरत खानदान के लोग देर रात कटरा थाने पहुंच गए. फरमान की रिहाई को लेकर थाने में काफी देर तक बातचीत और गहमागहमी चलती रही. सूत्रों के मुताबिक कई स्तर पर प्रयासों के बाद रात करीब 2 बजे फरमान को खानदान के लोगों की सुपुर्दगी में दे दिया गया.

ड्रग्स बरामदगी पर विवाद

फरमान की रिहाई के बाद खानदान के लोगों ने ड्रग्स बरामद होने के पुलिस के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि यह आरोप गलत है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाएगी.