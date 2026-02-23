हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडतालिबान के पत्नी को पीटने के कानून पर मौलाना रजवी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?

तालिबान के पत्नी को पीटने के कानून पर मौलाना रजवी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?

UP News: मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि मारपीट करना इंसानियत, रिश्तेदारी और नातेदारी के खिलाफ होगा. मारपीट करना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है, इस्लाम मोहब्बत की बात करता है. 

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Feb 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने पतियों को अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करने की अनुमति दी गई है. बशर्ते इससे उन्हें हड्डी टूटने और कोई गहरी चोट नहीं लगे. तालिबान के हुकुम पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है, ऐसे फरमान नहीं जारी करने चाहिए.  

मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तालिबान के फरमान पर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की दूसरी बार हुकूमत बनी हैं. तालिबान का चेहरा हमेशा दहशत गर्दाना रहा है. हमने कभी तालिबान को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उसे आतंकी संगठन माना. लेकिन, अब सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने आप में काफी बदलाव किया और ऐलान किया कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी. उसके बाद हमारे लहजे में नरमी आई है. 

तालिबान के फरमान पर मौलाना ने जताई आपत्ति

मौलाना ने का कि अब तालिबान अफगानिस्तान को विकास की राह पर लेना चाहता है लेकिन, कई बार अपनी सख्ती का अमल भी दिखाता रहता है जैसे अभी शौहर को बच्चों और बीवी को मारने-पीटने के संबंध में जो हुकुमनामा तालिबान ने जारी किया है, ये ठीक नहीं है. कोई भी बात मारने पीटने से ठीक नहीं होती बल्कि समझाने से ठीक होती है. 

मौलाना रिजवी ने कहा कि मारपीट करना इंसानियत, रिश्तेदारी और नातेदारी के खिलाफ होगा. मारपीट करना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है. तालिबान को चाहिए कि इस तरह के फरमान जारी न करें जिससे रिश्तेदारियों में दरार पैदा हो और आपस के ताल्लुकात खराब है इस्लाम अच्छे रिश्ते बनाने की बात करता है. इस्लाम प्यार और मोहब्बत की भाषा को बढ़ावा देने की बात करता है. 

पति को पत्नी को पीटने की इजाजत

बता दें कि तालिबान ने हाल ही में अपने कानून में पति को अपनी पत्नी और बच्चों को मारने पीटने की इजाजत दी है. बशर्ते उन्हें हट्टी टूटने या कोई चोट न आए. इस नए क़ानून पर संगठन के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने साइन भी किए हैं. नए प्रावधानों के तहत अगर किसी को पति अपनी पत्नी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे अधिकतम 15 दिन की सजा हो सकती है. महिला को पूरा ढंका रहकर न्यायाधीश को अपने घाव दिखाने होंगे.  

‘रुख़सती साल में सैर-ए-तजुर्बे पर..', सीएम योगी के सिंगापुर दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

Published at : 23 Feb 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Taliban News UP NEWS Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तालिबान के पत्नी को पीटने के कानून पर मौलाना रजवी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?
तालिबान के पत्नी को पीटने के कानून पर मौलाना रजवी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून शिक्षा निदेशालय हिंसा केस में चार गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीटर कल्ली भी भीड़ में था शामिल
देहरादून शिक्षा निदेशालय हिंसा केस में चार गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीटर कल्ली भी भीड़ में था शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Avimukteshwaranand News Live: '40 दिन तक हम काशी में हैं, जिस समय आएं आ जाएं', पुलिस की पूछताछ पर बोले शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
Live: '40 दिन तक हम काशी में हैं, जिस समय आएं आ जाएं', पुलिस की पूछताछ पर बोले शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
JNU Violence News: आधी रात पथराव, JNU में ABVP बनाम लेफ्ट भिड़ंत से मचा हड़कंप | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget