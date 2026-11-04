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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर के ऐलान से भड़के मौलाना रजवी, बोले- फैसला वापस लें

बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर के ऐलान से भड़के मौलाना रजवी, बोले- फैसला वापस लें

बरेली में मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने मुर्शिदाबाद विधायक हुमांयू कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के ऐलान पर ऐतराज जताया और कहा कि भड़काने वाला है कृत्य है. उन्हें अपना फैसला वापस लेना चाहिए.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 04 Nov 2026 07:38 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर 2026 को बिल्डांगा में बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखने के ऐलान पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश में अमन और शांति है और इस तरह के ऐलान भड़काने वाले हैं, इसलिए इस फैसले को हुमांयू कबीर वापस लें.

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, "मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर ने पिछले साल भी 6 दिसंबर के दिन एक शोर-शराबा हंगामा किया था और अब फिर 6 दिसंबर आ रह है. 6 दिसंबर की तारीख मुसलमानों के लिए बहुत अहम है.क्योंकि 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद शहीद की थी और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां राम मंदिर बन चुका है.अब ऐसी कंडीशन में हुमायूं कबीर को 6 दिसंबर के दिन एक नई बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान नहीं करना चाहिए."

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जज्बात से खेलने की कोशिश 

मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने इसे भावनाओं से खेलने वाला बताया. उन्होंने कहा, "ये उनकी जज्बाती बात है और सिर्फ जज्बात से खिलवाड़ करने वाली बात है. पूरे भारत का माहौल अमन और सुकून भरा है , कहीं कोई अशांति नहीं है और हुमायूं कबर के इस तरह ऐलान से कोई रोक सके तो रोक ले हम मस्जिद बना के रहेंगे तो ये भड़काने वाली और उकसाने वाली व उग्र करने वाली बाते हैं इससे कट्टरपंथी विचारधारा को ताकत मिलती है."

फैसला वापस लेने की अपील 

मौलाना रजवी ने आगे कहा, "मैं तो हुमायूं कबीर से यही कहूंगा कि इस तरह का काम न करें, जिससे खुद मुसलमानों का नुकसान हो और हमारे देश का नुकसान हो. वो अपना फैसला वापस लें."

इसके साथ ही उन्होंने हुमायूं कबीर द्वारा पांच लाख की भीड़ जुटने के सवाल पर कहा कि भीड़ का ताल्लुक किसी तौर पर नहीं आका जा सकता, अगर चौहारे पर कोई बंदर का तमाशा दिखाए तब भी लोग जुट जाते हैं.भीड़ को उनसे कोई सहमति नहीं होगी और उनसे जोड़ा भी नहीं जा सकता. हर कोई उनकी विचारधारा का नहीं है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 04 Nov 2026 07:37 AM (IST)
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