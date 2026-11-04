बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर के ऐलान से भड़के मौलाना रजवी, बोले- फैसला वापस लें

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर 2026 को बिल्डांगा में बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखने के ऐलान पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश में अमन और शांति है और इस तरह के ऐलान भड़काने वाले हैं, इसलिए इस फैसले को हुमांयू कबीर वापस लें.

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, "मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर ने पिछले साल भी 6 दिसंबर के दिन एक शोर-शराबा हंगामा किया था और अब फिर 6 दिसंबर आ रह है. 6 दिसंबर की तारीख मुसलमानों के लिए बहुत अहम है.क्योंकि 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद शहीद की थी और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां राम मंदिर बन चुका है.अब ऐसी कंडीशन में हुमायूं कबीर को 6 दिसंबर के दिन एक नई बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान नहीं करना चाहिए."

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जज्बात से खेलने की कोशिश

मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने इसे भावनाओं से खेलने वाला बताया. उन्होंने कहा, "ये उनकी जज्बाती बात है और सिर्फ जज्बात से खिलवाड़ करने वाली बात है. पूरे भारत का माहौल अमन और सुकून भरा है , कहीं कोई अशांति नहीं है और हुमायूं कबर के इस तरह ऐलान से कोई रोक सके तो रोक ले हम मस्जिद बना के रहेंगे तो ये भड़काने वाली और उकसाने वाली व उग्र करने वाली बाते हैं इससे कट्टरपंथी विचारधारा को ताकत मिलती है."

फैसला वापस लेने की अपील

मौलाना रजवी ने आगे कहा, "मैं तो हुमायूं कबीर से यही कहूंगा कि इस तरह का काम न करें, जिससे खुद मुसलमानों का नुकसान हो और हमारे देश का नुकसान हो. वो अपना फैसला वापस लें."

इसके साथ ही उन्होंने हुमायूं कबीर द्वारा पांच लाख की भीड़ जुटने के सवाल पर कहा कि भीड़ का ताल्लुक किसी तौर पर नहीं आका जा सकता, अगर चौहारे पर कोई बंदर का तमाशा दिखाए तब भी लोग जुट जाते हैं.भीड़ को उनसे कोई सहमति नहीं होगी और उनसे जोड़ा भी नहीं जा सकता. हर कोई उनकी विचारधारा का नहीं है.

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