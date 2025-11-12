हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी

यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी

Akhilesh Yadav News: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव से 2027 में मुस्लिम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, लेकिन उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिला.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Nov 2025 03:16 PM (IST)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार (13 नवंबर) को बरेली आने वाले हैं. इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा चीफ के सामने एक बड़ी मांग रख दी है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि अखिलेश यादव यूं तो अपने फायदे के सिए मुसलमानों के साथ उठते-बैठते हैं, लेकिन समुदाय को उनसे फायदा नहीं होता. 

इसी के साथ शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के सामने बड़ी मांग रख दी है. उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में मुस्लिम वोट उनके खाते में आएं तो सपा को मुस्लिम चेहरे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा और मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करना होगा. 

अखिलेश यादव भ्रम में हैं- शहाबुद्दीन रजवी

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए, शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, "समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल बरेली आ रहे हैं. बरेली में सभी को आने का अधिकार है. यहां कोई भी शख्स आ सकता है, कोई भी यहां से जा सकता है. वह यह समझते हैं कि किसी मुसलमान के घर चाय-पानी पीने या खाना खाने से पूरी कौम की किस्मत बदल जाएगी. ऐसा हरगिज नहीं है. उस व्यक्ति का भी भला नहीं होगा, जिसके यहां वे खाना खाएंगे. न अखिलेश यादव किसी की किस्मत बदल सकते हैं, न तकबीर."

उन्होंने आगे कहा, "मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि 2-5 या सात परसेंट की आबादी वाले लोगों को उनकी संख्या से कहीं ज्यादा टिकट दिए हैं. 20 फीसदी मुसलमान वाले समुदाय को कितने टिकट दिए गए? अखिलेश यादव के नेतृत्व में दो विधानसभा और तीन लोकसभा चुनाव हुए. मुसलमानों ने झोली भरकर अखिलेश यादव को वोट दिया, लेकिन इस समुदाय के कितने लोगों को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया?"

'सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते अखिलेश'

शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि मुसलमान पढ़ा लिखा है और सियासत और समाज की तालीम रखता है. बहुत सूझबूझ से अपने आपको पेश कर रहा है. अखिलेश यादव ये न समझें कि वह केवल वोट के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहेंगे. वोट बैंक के तौर पर दरी बिछवाते रहेंगे, कुर्सियां लगवाते रहेंगे और स्टेज सजवाते रहेंगे. जब देने का मौका आएगा तो उन्हें हाशिये पर छोड़ दिया जाएगा. अब हरगिज ऐसा नहीं होने वाला. अखिलेश यादव को मुसलमानों की आबादी के आधार पर उन्हें हिस्सा देना होगा. चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा या विधान परिषद. 

'अखिलेश यादव को देना होगा मुस्लिम सीएम'

इसके अलावा, शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, "मुसलमानों ने तीन बार मुलायम सिंह को और एक बार अखिलेश यादव को अपने कंधे पर सवार कर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बठाया. साल 2027 के विधानसभा चुनाव में वह ऐलान करें कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा. समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक कर यह प्रस्ताव पास करें और कहें कि 2027 में सपा का चेहरा मुसलमान होगा और उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 12 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Akhilesh Yadav Maulana Shahabuddin Razvi Samajwadi Party UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
Embed widget