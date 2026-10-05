इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बच्चे पैदा करने को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने एक बयान के जवाब में हिन्दुओं को लेकर कहा, "कम से कम 10 बच्चे पैदा करो, कम से कम हमारी बराबरी पर तो आओ."

मौलाना साजिद रशीदी संघ और कुछ संगठनों द्वारा हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील पर बोल रहे थे. जहां उन्होंने यह बयान दिया. मौलाना ने कहा कि हमारे यहां तो पांच या उससे ऊपर होते हैं, 6 तो बिल्कुल लास्ट कंडीशन है. कहीं पे तो 10, 11 और 12 भी होते हैं तो 10 पे तो आओ.

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बताया इस्लामिक लॉजिक

मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू और मुसलामानों में बच्चे पैदा की तुलना करते हुए कहा, "हमारा अकीदा (विश्वास) यह है कि बच्चों को उपरवाला खिलाता है और मां-बाप उसका सिर्फ जरिया है,आपका अकीदा यह है कि बच्चों को हम खिलाते हैं, कहां से खिलाएंगे. यह बुनियादी फर्ख है, जिसकी वजह से आप बच्चे पैदा नहीं करते."

उन्होंने आगे कहा कि वह बच्चा पढ़ लिख कर क्या करता है ? मां-बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ता और अपने बीवी के साथ मजे करता है.जबकि मुसलमान के यहां जितने बच्चे होते हैं उन सब की देखभाल प्रॉपर होती है, उनकी एजुकेशन का हिसाब प्रॉपर लगाया जाता है और फिर वो बच्चे आगे चलकर अपने मां-बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ते हैं.

बराबरी बच्चे पैदा करने पर जोर

मौलाना साजिद रशीदी ने औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन के सवाल पर कहा कि अब आप भी औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहे हो और फिर पांच ही क्यों दस करो न, हमारे बराबर तो आओ. उन्होंने कहा कि इस्लाम में बच्चा पैदा करने पर हम रोक नहीं लगा सकते.

यहां बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी इससे पहले भी कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं और जिसकी वजह से वे सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल उनका यह बयान काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने बच्चे पैदा करने को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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