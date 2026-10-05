Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘कम से कम 10 बच्चे पैदा करो’, हिंदुओं से बोले मौलाना साजिद रशीदी, विवादित बयान वायरल

‘कम से कम 10 बच्चे पैदा करो’, हिंदुओं से बोले मौलाना साजिद रशीदी, विवादित बयान वायरल

मौलाना साजिद रशीदी ने बच्चे पैदा करने को लेकर विवादित बयान दिया है. कुछ संगठनों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप भी कम से कम 10 बच्चे पैदा करो और हमारी बराबरी पर तो आओ.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 05 Oct 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बच्चे पैदा करने को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने एक बयान के जवाब में हिन्दुओं को लेकर कहा, "कम से कम 10 बच्चे पैदा करो, कम से कम हमारी बराबरी पर तो आओ." 

मौलाना साजिद रशीदी संघ और कुछ संगठनों द्वारा हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील पर बोल रहे थे. जहां उन्होंने यह बयान दिया. मौलाना ने कहा कि हमारे यहां तो पांच या उससे ऊपर होते हैं, 6 तो बिल्कुल लास्ट कंडीशन है. कहीं पे तो 10, 11 और 12 भी होते हैं तो 10 पे तो आओ.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंडः BJP का बड़ा दांव, कौन हैं दिनेश आर्य, जिन्हें मिली राज्यसभा का टिकट
उत्तराखंडः BJP का बड़ा दांव, कौन हैं दिनेश आर्य, जिन्हें मिली राज्यसभा का टिकट

यह भी पढ़ें: 'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ

बताया इस्लामिक लॉजिक 

मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदू और मुसलामानों में बच्चे पैदा की तुलना करते हुए कहा, "हमारा अकीदा (विश्वास) यह है कि बच्चों को उपरवाला खिलाता है और मां-बाप उसका सिर्फ जरिया है,आपका  अकीदा यह है कि बच्चों को हम खिलाते हैं, कहां से खिलाएंगे. यह बुनियादी फर्ख है, जिसकी वजह से आप बच्चे पैदा नहीं करते."

उन्होंने आगे कहा कि वह बच्चा पढ़ लिख कर क्या करता है ? मां-बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ता और अपने बीवी के साथ मजे करता है.जबकि मुसलमान के यहां जितने बच्चे होते हैं उन सब की देखभाल प्रॉपर होती है, उनकी एजुकेशन का हिसाब प्रॉपर लगाया जाता है और फिर वो बच्चे आगे चलकर अपने मां-बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ते हैं.

बराबरी बच्चे पैदा करने पर जोर 

मौलाना साजिद रशीदी ने औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन के सवाल पर कहा कि अब आप भी औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहे हो और फिर पांच ही क्यों दस करो न, हमारे बराबर तो आओ.  उन्होंने कहा कि इस्लाम में बच्चा पैदा करने पर हम रोक नहीं लगा सकते.

यहां बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी इससे पहले भी कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं और जिसकी वजह से वे सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल उनका यह बयान काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने बच्चे पैदा करने को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

यह भी पढ़ें: यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Moulana Sajid Rashidi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
'ओवैसी कह नहीं पा रहे हैं लेकिन...', प्रमोद कृष्णम ने बताया क्या चाहते हैं AIMIM चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंडः BJP का बड़ा दांव, कौन हैं दिनेश आर्य, जिन्हें मिली राज्यसभा का टिकट
उत्तराखंडः BJP का बड़ा दांव, कौन हैं दिनेश आर्य, जिन्हें मिली राज्यसभा का टिकट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज
SIR पर बढ़ा बवाल! ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर SC में सुनवाई आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
विश्व
'झूठे आरोप, सबूत...', फ्लाई दुबई कांड से कनेक्शन जोड़ने पर भड़का ईरान
'झूठे आरोप, सबूत...', फ्लाई दुबई कांड से कनेक्शन जोड़ने पर भड़का ईरान
टेलीविजन
KKK15 Winner: 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
दिल्ली NCR
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
इंडिया
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget