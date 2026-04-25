सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी पर आया मौलाना कारी इसहाक गोरा का बयान, सरकार से भी के खास मांग

सहारनपुर से एक अहम मामला सामने आया है. जमीअत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और जाने-माने देवबंदी उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने एक वीडियो जारी कर “एक्स मुस्लिम” बताए जा रहे सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है. इस मामले को लेकर इलाके में ही नहीं, बल्कि दूर-दूर तक चर्चा तेज हो गई है.

शनिवार को जारी अपने वीडियो में मौलाना ने कहा कि सलीम वास्तिक पहले भी इस्लाम के खिलाफ विवादित बातें करने के कारण चर्चा में रहा है. अब उसकी एक बच्चे के अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं है, बल्कि समाज में चल रही एक बड़ी सोच और प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है.

मौलाना ने चिंता जताई कि आजकल कुछ लोग नाम कमाने या फायदा उठाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को “एक्स मुस्लिम” बताकर किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनके इरादों और उनके पिछले कामों की ठीक से जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों से समाज में गलत संदेश जाता है और आपसी भाईचारा कमजोर होता है.

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उन्होंने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और साफ जांच हो. इसके साथ ही यह भी कहा कि “एक्स मुस्लिम” के नाम पर जो लोग सक्रिय हैं, उनकी भी जांच की जानी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके.मौलाना ने जोर देकर कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कोई भी अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल न कर सके.

पिछले कुछ समय से देश में “एक्स मुस्लिम” शब्द को लेकर बहस बढ़ी है. कुछ लोग इसे अपनी निजी आज़ादी बताते हैं, तो कुछ इसे समाज में विवाद पैदा करने वाला मानते हैं।. सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के कारण ऐसे मुद्दे तेजी से फैलते हैं और लोगों की राय भी जल्दी बन जाती है. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब समाज के अलग-अलग वर्गों में चर्चा तेज हो गई है. लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि सच क्या है और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए.

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