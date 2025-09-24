प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा व जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सहारनपुर में हर साल लगने वाले गुघाल मेले में मुस्लिमों के जाने पर आपत्ति जताई हैं. उन्होंने वीडियो जारी कर इस मेले में मुस्लिम युवकों और महिलाओं के शिरकत करने पर नाराजगी जताई और कहा कि इस्लामी उसूलों के खिलाफ है.

मौलाना ने कहा कि हमारे शहर में हर साल एक मेले का आयोजन होता है. इस मेले में तरह-तरह के कार्यक्रम होते हैं. ये मेला पूरी रात चलता है और इसके प्रोग्राम भी पूरी रात मुनाकिद होते हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी रौनक में मुसलमान सबसे आगे दिखाई देते हैं.

उन्होंने मुस्लिम युवा इस मेले में पूरी-पूरी रात गुजार देते हैं. उन्हें सुबह की नमाज तक का कुछ पता नहीं रहता है. सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हमारा कल्चर है, क्या ये हमारी तहज़ीब है, क्या ये हमारे इस्लामी उसूल हैं. अल्लाह ने ये रात हमें आराम के लिए दी या इबादत के लिए दी है.

मुस्लिम महिलाओं को लेकर कही ये बात

मौलाना ने इस मेले में जाने वाली महिलाओं पर भी टिप्पणी की और कहा कि यहां एक और बड़े अफसोस की बात हैं कि हमारे घर की मुस्लिम ख्वातीन का इन मेलों में देर रात तक वहां रहना. उनका यहां रहना बेहद दर्दनाक और गैर-मुनासिब है. हमें अपनी संस्कृति और उसूलों को याद रखना चाहिए. मजहबी उसूलों को ऐसे पेश करके दिखाना चाहिए कि आप यकीनन मुसलमान हैं.

इस मेले में प्रोग्रामों का ज्यादातर हिस्सा रात में होता है और लोग पूरी-पूरी रात वहीं गुज़ार देते हैं. न सुबह की नमाज की परवाह होती है, न ही इस्लामी तालीमात का ख्याल रखा जाता है. क्या यही हमारी तहज़ीब है? क्या यही इस्लाम ने हमें सिखाया है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि इस्लाम ने औरत की इज़्जत और हिफाजत को बहुत अहमियत दी है. लेकिन, ऐसे मेलों में रातों को औरतों का घूमना-फिरना उनकी इज्जत और हिफाजत के खिलाफ है. ये रविश नई नस्ल की तरबियत और समाज दोनों के लिए खतरनाक है.

मुसलमानों से की ये अपील

आखिर में मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, अपनी औलाद और ख्वातीन को ऐसे मेलों और रात की ग़फ़लत से बचाना होगा. हमें अपनी जिन्दगी को नमाज, कुरान और इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाना चाहिए. यही हमारी नजात और कामयाबी की असली राह है.