'ऐसी तकरीर न दें जिससे समाज में...', मौलाना कल्बे जव्वाद ने दी असदुद्दीन औवेसी को कड़ी हिदायत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी हैं. इसी क्रम में ओवैसी भी यूपी दौरे पर हैं जिसे लेकर शिया धर्म गुरू मौलाना कल्बे जव्वाद ने उन्हें कड़ी हिदायत दी है. मौलाना ने कहा कि औवैसी नफरत नहीं, जोड़ने वाली तकरीर करें और ऐसा कुछ न कहें जिससे समाज में नफरत फैले.

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद बहराइच के नानपारा में एक शोक सभा में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि वो यूपी आकर ऐसी तकरीर न करें जिससे भोले-भाले मुसलमानों का नुकसान हो.

मौलाना ने असदुद्दीन ओवैसी को सख्त नसीहत

मौलाना ने समाज जोड़ने की अपील करते हुए कहा ओवैसी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी तकरीर न दें जिससे समाज में नफरत फैले. तकरीर में हमेशा समाज को जोड़ने वाली बातें करें, जोड़ने से ही देश और समाज चलता है.

मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की नीति छोड़कर भाजपा कांग्रेस की शागिर्द बन गई है. इस वक्त की भाजपा कांग्रेस के राह पर चल रही है. भाजपा के नेता यहूदियों के साथ खड़े हैं, ईरान-इराक युद्ध पर अमेरिका के हस्तक्षेप पर तंज करते हुए कहा कि अल्लाह के आगे बड़े-बड़े हथियार वाले मच्छर बन जाते हैं. ईरान छोटा मुल्क है लेकिन, अमेरिका को उसके आगे घुटने टेकने पड़े क्योंकि ईरान के साथ अल्लाह खड़ा है.

2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस साथ आ गईं तो कौन जीतेगा चुनाव? केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा दावा

AIMIM ने मटेरा सीट से घोषित किया उम्मीदवार

बता दें कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार शाम को बहराइच में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगर कोई बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहता है तो मजलिस उसका पूरा साध देने को तैयार है और अब दरी बिछाने की नहीं सत्ता में हिस्सेदारी की बात होगी.

वहीं ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली को AIMIM की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है. ओवैसी के इस कदम से इस सीट 2027 की चुनावी जंग और भी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही हैं.

'मुसलमानों का मानना है कि...', राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान



