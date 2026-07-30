#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमऊ में जानलेवा वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

मऊ में जानलेवा वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

Mau Murder Case: कोपागंज क्षेत्र के कसारा गांव में युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 30 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

मऊ जिले से पति-पत्नी के रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, कोपागंज क्षेत्र के कसारा गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, अवैध प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की हत्या दोनों ने मिलकर की और शव को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया.

सिद्धार्थनगर में ट्रेलर पलटा, एक युवक और 12 मवेशियों की दबकर मौत

प्रेमी को रिश्तेदार बताती थी महिला

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान कुंज बिहारी राजभर, निवासी कुतुबपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना के रूप में हुई. उसकी शादी मधुबन थाना क्षेत्र के महुई गांव निवासी नेहा राजभर से हुई थी. जांच में पता चला कि नेहा का विवाह से पहले से ही महुई गांव निवासी गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू भारती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. विवाह के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा. नेहा ने गुड्डू को अपना रिश्तेदार बताकर पति से परिचय करा दिया था, जिससे किसी को उन पर शक न हो.

तीनों एक साथ मुंबई में रहकर करते थे काम

पुलिस जांच के अनुसार, करीब एक वर्ष पहले तीनों मुंबई में रह रहे थे. लगभग दो माह पूर्व वे मऊ लौट आए. आरोप है कि नेहा और उसके प्रेमी ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. 25 जुलाई को नेहा ने मुंबई जाने का बहाना बनाकर पति कुंज बिहारी को मऊ रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से उसे कसारा ले गई, जहां पहले से गुड्डू मौजूद था. इसी दौरान तीनों के बीच विवाद और मारपीट हुई, जिसमें कुंज बिहारी की मौत हो गई. इसके बाद दोनों आरोपी शव को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए.

पुलिस ने प्रेमी और पत्नी को किया गिरफ्तार

घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने कसारा चौराहे सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में मृतक दोनों आरोपियों के साथ दिखाई दिया. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर मंगलवार को उपनिरीक्षक अमितेष मिश्र ने पुलिस टीम के साथ मुहम्मद अली इंटर कॉलेज, इंदारा के पास घेराबंदी कर गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू भारती (28) तथा नेहा राजभर (21) को गिरफ्तार कर लिया.

क्षेत्राधिकारी घोसी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान कुंज बिहारी राजभर, निवासी कुतुबपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना के रूप में हुई. उसकी शादी मधुबन थाना क्षेत्र के महुई गांव निवासी नेहा राजभर से हुई थी. जांच में पता चला कि नेहा का विवाह से पहले से ही महुई गांव निवासी गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू भारती से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

अदालत ने दोनों को भेजा जेल

अधिकारी ने बताया कि, पूछताछ में मिले तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस हत्याकांड के खुलासे के बाद क्षेत्र में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

कांवड़ यात्रा: मुजफ्फरनगर में डायवर्जन लागू, भारी वाहनों की No Entry

Input By : राहुल
Published at : 30 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Mau News Mau Murder UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मऊ में जानलेवा वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट
मऊ में जानलेवा वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी
'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP ने की श्रद्धा में सेंधमारी', चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला
'BJP ने की श्रद्धा में सेंधमारी', चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिद्धार्थनगर में ट्रेलर पलटा, एक युवक और 12 मवेशियों की दबकर मौत
सिद्धार्थनगर में ट्रेलर पलटा, एक युवक और 12 मवेशियों की दबकर मौत
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी
'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी
'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी
इंडिया
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, कपिल सिब्बल बोले- 'गृहमंत्री शाह ने...'
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, कपिल सिब्बल बोले- 'गृहमंत्री शाह ने...'
स्पोर्ट्स
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
बॉलीवुड
महेश बाबू या सौरभ जैन... रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया 'भगवान विष्णु' का किरदार, ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस
रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया है 'भगवान विष्णु' का किरदार? ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस
बिहार
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
इंडिया
'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट
'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट
शिक्षा
फिजिक्स, कैमेस्ट्री या बायो, किस सब्जेक्ट से क्रैक होता है NEET?
फिजिक्स, कैमेस्ट्री या बायो, किस सब्जेक्ट से क्रैक होता है NEET?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget