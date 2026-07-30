मऊ में जानलेवा वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

मऊ जिले से पति-पत्नी के रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, कोपागंज क्षेत्र के कसारा गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, अवैध प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की हत्या दोनों ने मिलकर की और शव को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया.

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प्रेमी को रिश्तेदार बताती थी महिला

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान कुंज बिहारी राजभर, निवासी कुतुबपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना के रूप में हुई. उसकी शादी मधुबन थाना क्षेत्र के महुई गांव निवासी नेहा राजभर से हुई थी. जांच में पता चला कि नेहा का विवाह से पहले से ही महुई गांव निवासी गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू भारती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. विवाह के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा. नेहा ने गुड्डू को अपना रिश्तेदार बताकर पति से परिचय करा दिया था, जिससे किसी को उन पर शक न हो.

तीनों एक साथ मुंबई में रहकर करते थे काम

पुलिस जांच के अनुसार, करीब एक वर्ष पहले तीनों मुंबई में रह रहे थे. लगभग दो माह पूर्व वे मऊ लौट आए. आरोप है कि नेहा और उसके प्रेमी ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. 25 जुलाई को नेहा ने मुंबई जाने का बहाना बनाकर पति कुंज बिहारी को मऊ रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से उसे कसारा ले गई, जहां पहले से गुड्डू मौजूद था. इसी दौरान तीनों के बीच विवाद और मारपीट हुई, जिसमें कुंज बिहारी की मौत हो गई. इसके बाद दोनों आरोपी शव को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए.

पुलिस ने प्रेमी और पत्नी को किया गिरफ्तार

घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने कसारा चौराहे सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में मृतक दोनों आरोपियों के साथ दिखाई दिया. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर मंगलवार को उपनिरीक्षक अमितेष मिश्र ने पुलिस टीम के साथ मुहम्मद अली इंटर कॉलेज, इंदारा के पास घेराबंदी कर गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू भारती (28) तथा नेहा राजभर (21) को गिरफ्तार कर लिया.

क्षेत्राधिकारी घोसी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान कुंज बिहारी राजभर, निवासी कुतुबपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना के रूप में हुई. उसकी शादी मधुबन थाना क्षेत्र के महुई गांव निवासी नेहा राजभर से हुई थी. जांच में पता चला कि नेहा का विवाह से पहले से ही महुई गांव निवासी गुड्डू कुमार उर्फ गुड्डू भारती से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

अदालत ने दोनों को भेजा जेल

अधिकारी ने बताया कि, पूछताछ में मिले तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस हत्याकांड के खुलासे के बाद क्षेत्र में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

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