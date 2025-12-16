मऊ: भाई-बहन को प्रेमी समझकर पूछताछ करने वाली महिला SHO का तबादला, SP ने लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के मऊ भाई-बहन को प्रेमी-प्रेमिका समझकर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली महिला एसएचओ मंजू सिंह पर सख्त एक्शन लिया गया है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी पूरे मामले का संज्ञान लिया और एसएचओ मंजू सिंह का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. उनकी जगह पर नए थाना अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है.

मऊ पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने महिला थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाकर पुलिस ऑफ़िस कार्यालय से अटैच कर दिया गया है. मऊ पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी है. एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को आम जनता के प्रति सम्मानजनक एवं मित्रवत व्यवहार रखने के निर्देश दिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति 5.0 अभियान चल रहा है. इस बीच मऊ पुलिस में महिला थाना इंस्पेक्टर मंजू सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें मंदिर में दर्शन को पहुंचे भाई-बहन को ही उन्होंने घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी. दोनों ने अपने आपको भाई-बहन बताया, उसके… pic.twitter.com/yFGe57IU0r — ABP News (@ABPNews) December 15, 2025

भाई-बहन से पूछताछ का वीडियो हुआ था वायरल

वायरल वीडियो 14 दिसंबर रविवार का बताया जा रहा है, जहां थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भाई बहन आए थे. इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एसएचओ मंजू सिंह अपनी टीम के साथ तैनात थी. इस दौरान वो मंदिर परिसर में घूम रहे नाबालिग लड़कियों से पूछताछ करती नजर आईं.

पुलिस के रवैये पर उठे सवाल

वायरल वीडियो में मंजू सिंह ने भाई-बहन को प्रेमी-प्रेमिका समझकर पूछताछ करते दिख रही हैं. जब दोनों ने अपने आपको भाई-बहन बताया तो भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनके घर पर फ़ोन लगा दिया. परिजनों ने भी जब इस बात की पुष्टि की कि वो अपने भाई के साथ मंदिर दर्शन के लिए आईँ हैं तो एसएचओ ख़ुद को सही साबित करने के चक्कर में कहती है कि इनके साथ कोई गार्जियन भी तो होना चाहिए.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के व्यवहार को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए.

