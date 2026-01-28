मऊ के प्रशांत सिंह का GST अधिकारी से इस्तीफे तक का सफर, सीएम योगी के समर्थन में फैसला

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल के बीच मऊ जनपद से एक नाम तेजी से चर्चा में है. जीएसटी विभाग के अधिकारी प्रशांत कुमार. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिए गए उनके इस्तीफे ने न सिर्फ नौकरशाही बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है. प्रशांत कुमार का जीवन सफर शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक सरोकारों के साथ विवादों से भरा रहा है.

सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी अधिकारी प्रशांत कुमार, पुत्र त्रिपुरारी सिंह, का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को मऊ जनपद के सरवां गांव में हुआ. प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने जीवन राम इंटर कॉलेज से हाई स्कूल तक पूरी की. इसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई विद्युत परिषद स्कूल, टांडा से की.

वाराणसी से स्नातक, आजमगढ़ से एलएलबी

उच्च शिक्षा के लिए वह वाराणसी गए, जहां उदय प्रताप महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की. आगे चलकर आजमगढ़ से एलएलबी (सिविल) की पढ़ाई पूरी की. प्रशासनिक सेवा में उनका चयन वर्ष 2013 में हुआ और डिप्टी कमिश्नर के पद पर उनकी पहली तैनाती सहारनपुर में रही.

कोचिंग संस्थान से जुड़ाव

शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है. पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2008 में उन्होंने मऊ जिले के निजामुद्दीनपुरा क्षेत्र में कोचिंग संस्थान की शुरुआत की, जो 2013 तक सफलतापूर्वक संचालित हुआ. छात्र जीवन से ही वह बच्चों को पढ़ाने और समाजसेवा से जुड़े रहे.

अमर सिंह के करीबी

राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रशांत कुमार की सक्रियता रही है. कोचिंग संचालन के दौरान वह अमर सिंह की पार्टी से जुड़े और राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी के गठन (2010–11) के समय जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई. अमर सिंह के करीबी माने जाने वाले प्रशांत कुमार 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी प्रयासरत रहे.

पारिवारिक पृष्ठभूमि

पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वह दो भाइयों और एक बहन के परिवार से हैं. उनकी बहन गोरखपुर मंडल में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं. बड़े भाई लखनऊ में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं. पिता बिजली विभाग से बाबू के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. माता-पिता कभी गांव तो कभी लखनऊ में बड़े बेटे के पास रहते हैं. वर्तमान में वे कुशीनगर के हाटा में अपनी बेटी के यहां खिचड़ी ले कर गए हुए हैं.

गांव से जुड़ाव बरकरार

गांव वालों के अनुसार प्रशांत कुमार अक्सर अपने पैतृक गांव आते-जाते रहते हैं और सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं. उनके चचेरे भाई मोनू सिंह बताते हैं कि पैतृक संपत्ति और गांव से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी वह संभालते हैं. बचपन से ही प्रशांत पढ़ाई में मेधावी रहे और साथ-साथ कोचिंग चलाकर छात्रों का मार्गदर्शन करते रहे.

परिवार को भी लगा झटका

इस्तीफे को लेकर परिवार में भी आश्चर्य का माहौल है. उनके भाई के अनुसार, शाम के समय उन्हें इस्तीफे की जानकारी मिली, लेकिन अभी तक प्रशांत कुमार से इस विषय में सीधी बातचीत नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि "उनके मन में क्या था और किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, यह फिलहाल हमें भी स्पष्ट नहीं है. बात होने पर ही स्थिति साफ हो पाएगी."