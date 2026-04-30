ओम प्रकाश राजभर होंगे गिरफ्तार! जाना पड़ सकता है जेल? कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की गई, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मऊ जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र स्थित रतनपुरा बाजार में आयोजित एक चुनावी जनसभा से जुड़ा है. आरोप है कि उस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सभा को संबोधित करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने मंच से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था और उन्हें जूता मारने जैसी धमकी दी थी.

हलधरपुर थाने में हुई थी प्राथमिकी दर्ज

इस संबंध में उपनिरीक्षक रुद्रभान पांडेय की तहरीर पर हलधरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 17 मई 2019 को हुई इस जनसभा में मंत्री ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया. पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में सुनवाई जारी है.

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इस मामले में आरोप तय होना अभी है बाकी

बताया जा रहा है कि लगातार तारीखों पर अदालत में पेश न होने के चलते न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए मंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. फिलहाल इस मामले में आरोप तय होना अभी बाकी है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निर्धारित की है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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