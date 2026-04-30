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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओम प्रकाश राजभर होंगे गिरफ्तार! जाना पड़ सकता है जेल? कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

ओम प्रकाश राजभर होंगे गिरफ्तार! जाना पड़ सकता है जेल? कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

UP News: पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में सुनवाई जारी है.

By : राहुल सिंह, मऊ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 30 Apr 2026 04:15 PM (IST)
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मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की गई, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मऊ जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र स्थित रतनपुरा बाजार में आयोजित एक चुनावी जनसभा से जुड़ा है. आरोप है कि उस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सभा को संबोधित करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने मंच से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था और उन्हें जूता मारने जैसी धमकी दी थी.

हलधरपुर थाने में हुई थी प्राथमिकी दर्ज

इस संबंध में उपनिरीक्षक रुद्रभान पांडेय की तहरीर पर हलधरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 17 मई 2019 को हुई इस जनसभा में मंत्री ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया. पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में सुनवाई जारी है.

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इस मामले में आरोप तय होना अभी है बाकी 

बताया जा रहा है कि लगातार तारीखों पर अदालत में पेश न होने के चलते न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए मंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. फिलहाल इस मामले में आरोप तय होना अभी बाकी है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निर्धारित की है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 30 Apr 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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