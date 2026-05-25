अब्बास अंसारी की बढ़ेंगी मुश्किलें! पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर दिया नोटिस, अब क्या होगा?

मऊ से विधायक अब्बास अंसारी एक बार फिर चर्चा में हैं.गाजीपुर पुलिस ने उनके मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक आवास पर पहुंचकर उन्हें नोटिस थमाया है.यह कार्रवाई देर रात उस समय की गई जब पुलिस को सूचना मिली कि अब्बास अंसारी अपने पैतृक आवास फाटक पर रह रहे हैं और लगातार वहीं रात्रि विश्राम कर रहे हैं.पुलिस ने उनसे वहां निवास करने से संबंधित आदेश दिखाने को कहा है.

जानकारी के अनुसार, देर रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद पुलिस टीम के साथ अब्बास अंसारी के पैतृक आवास पहुंचे. पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि अब्बास अंसारी पिछले कई दिनों से मऊ से आकर अपने पैतृक घर में ठहरे हुए हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस सर्व किया.

सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद गाजीपुर पहुंचे अब्बास अंसारी को पुलिस का नोटिस

बताया जा रहा है कि चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तीन दिन की राहत दी थी. कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें सीमित समय के लिए गाजीपुर में प्रवास की अनुमति मिली थी.हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले अब्बास अंसारी की ओर से सूचना दी गई थी कि वह 13 मई को गाजीपुर आएंगे, लेकिन उस तारीख के बाद भी कई दिनों तक उनके वहां रहने की जानकारी सामने आई.

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पैतृक आवास पर निवास को लेकर पुलिस ने मांगा आदेश, जवाब देने के लिए मिला एक दिन का समय

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अब्बास अंसारी को नोटिस देकर कहा गया है कि यदि उनके पास किसी अदालत या प्रशासन का ऐसा आदेश है जिसके तहत वह वहां निवास कर रहे हैं, तो उसकी प्रति पुलिस को उपलब्ध कराएं. अन्यथा उन्हें वह स्थान छोड़ना होगा.पुलिस ने उन्हें जवाब देने के लिए एक दिन का समय दिया है.

सूत्रों के अनुसार, नोटिस सर्व किए जाने के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से कोई आदेश या दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखाया गया.इसके बाद पुलिस टीम वहां से वापस लौट गई.इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद ने भी अपना बयान जारी किया है.

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गौरतलब है कि अब्बास अंसारी पहले से कई कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं.ऐसे में उनके गाजीपुर प्रवास और पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. स्थानीय लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी हुई है. पुलिस अब उनके जवाब का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.