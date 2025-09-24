अस्पाताल में भर्ती ओपी राजभर का हाल जानने पहुंचे MLA अब्बास अंसारी, अब कैसी है तबीयत?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर इन दिनों तबीयत खराब होने के कारण लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं. बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया है. वहीं सीएम के बाद शाम को मुख्तार अंसारी के बेटे और उनकी पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी भी उनसे मिलने पहुंचे हैं. बता दें ओपी राजभर से यूपी सरकार के कई बड़े मंत्री और नेतागण अब तक उनसे मुलाकात कर चुके हैं.

राजभर की खराब तबियत से समर्थकों में चिंता

राजभर के स्वास्थ्य को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता है. डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और लगातार इलाज चल रहा है. मुख्यमंत्री और अब्बास अंसारी के आने को राजनीतिक और मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है.

जानकारों का कहना है कि योगी और राजभर के बीच पिछले दिनों कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई थी और अब स्वास्थ्य कारणों से सीएम का अस्पताल आना रिश्तों की गरमाहट को भी दिखाता है. वहीं, अब्बास अंसारी का आना भी चर्चा में है क्योंकि मुख्तार अंसारी का परिवार और राजभर लंबे समय से एक-दूसरे के करीब रहे हैं.

डॉक्टरों की टीम कर रही है निगरानी

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ओपी राजभर को डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है. समर्थक और पार्टी नेता अस्पताल में आकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. फिलहाल राजभर को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था. इस बीच डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर टिकाए हुए है.

राजनीतिक हलकों में इसे एक सकारात्मक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता तबियत खराब के समय व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर मिलने पहुंचते हैं. फिलहाल राजभर को आराम करने की सलाह दी गई है और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहने को कहा है.

वहीं कुछ देर राजभर का हाल जानने के बाद मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी वहां से रवाना हो गए हैं. जानकारी के लिए बता दें कि अब्बास अंसारी कोर्ट से जमानत मिलने के बाहर आ गए हैं. फिलहाल वह कोर्ट द्वारा विधायकी बहाल होने के बाद अब भी विधायक के पद पर बने हुए हैं.