मऊ में टेम्पो में टप्पेबाजी कर यात्री से 10000 रुपये की चोरी, पुलिस ने आरोपी महिला की गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के भीटी इलाके में शुक्रवार उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला चोर ने टेम्पो में सफर कर रही महिला यात्री से टप्पेबाजी कर 10,000 पर हाथ साफ कर दिया. जिसके बाद वहां हंगामा खडा हो गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया और रुपए वापस कराए. टेम्पो में टप्पेबाजी को लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश है. वहीं इस घटना ने पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला अपने पति और बच्चों के साथ दवा के लिए मऊ हॉस्पिटल जा रही थी. रास्ते में भीटी से सवार हुई दो संदिग्ध महिलाओं ने मौका पाकर उसके पर्स से नगदी गायब कर दी. जैसे ही महिला को शक हुआ, उसने पर्स देखा तो पैसे गायब मिले. घबराई महिला ने तुरंत शोर मचाया. उसके पति ने टेम्पो में बैठी दो संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया और मौके पर मौजूद यातायात पुलिस को सूचना दी. देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई. इस बीच एक आरोपी महिला मौके से भाग निकली और पास की मिठाई की दुकान में जा छिपी.

तलाशी में मिले चोरी किए रुपये

सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय महिलाएं दुकान के अंदर पहुंचीं और तलाशी में चोरी किए गए रुपये बरामद कर लिए. पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कोतवाली थाना भेज दिया.वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पकड़ी गई महिला आरोपी पीड़िता के पैर पकड़कर माफी मांगती नजर आ रही है.

वहीं, पुलिस कर्मी बरामद राशि की गिनती करते हुए बताते हैं कि 10,000 में 500 के तीन नोट कम हैं, जिसके बाद दोबारा तलाशी ली गई. फिलहाल, यह वीडियो किसी राहगीर द्वारा मौके पर बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.