मथुरा पुलिस की साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 34 अपराधी किए गिरफ्तार

देश भर में बढ़ रही साइबर अपराध की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है, इस ऑपरेशन में 200 अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. करीब पांच घंटे चले इस अभियान में पुलिस ने कुल 34 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 45 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.



जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार के निर्देश पर थाना शेरगढ़ क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की गई है. बताया गया कि आज सुबह 5 बजे से 10 बजे तक चले इस अभियान में कुल 240 पुलिसकर्मियों शामिल रहे. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत के पर्यवेक्षण में कई क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों की टीम ने जांघवली और विशंभरा गांव में सघन सर्च अभियान चलाया गया.

34 साइबर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान कुल 34 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 45 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में से 8 का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

फर्जी सिम, आधार कार्ड, मोबाइल और कार बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, एक कार और चार मोटरसाइकिल बरामद की हैं, दो मोबाइल फोन की जांच में साइबर समन्वय पोर्टल पर 18 फ्रॉड मामलों का खुलासा हुआ है, जो अलग-अलग राज्यों में किए गए थे. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और फरार अभियुक्तों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है, इस बड़ी कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है.

कार्रवाई पर क्या बोले पुलिस के अधिकारी?

इस संबंध में मथुरा पुलिस के अधिकारी ने बताया है कि थाना शेरगढ़ में पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है. दो टीमों द्वारा दो अलग-अलग छापेमारी की गई हैं. इस कार्रवाई में जांघवली से 11 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 17 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं.

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि, विशंभरा से कुल 23 अपराधी गिरफ्तार किये गए हैं, जबकि 28 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं. अलग-अलग कार्रवाई में कुल 34 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि ये अपराधी सिंडिकेट बनाकर साइबर अपराध कर रहे थे. इनमें से 8 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं.

अपराधियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में केस दर्ज

उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी साइबर अपराधी संगठित अपराध कर रहे थे. संगठित अपराध के आधार पर आज गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी जो भी साइबर अपराधी अभी भाग गये है और बच गये है, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा. मथुरा पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी.