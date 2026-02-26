बरसाना के बाद आज नंदगांव में खेली जाएगी लट्ठमार होली, फगुआ मांगने जाएंगी राधा रानी की सखियां

उत्तर प्रदेश में कृष्ण नगरी मथुरा में रंगों के त्योहार होली की धूम शुरू हो गई है. बुधवार को बरसाना में लट्ठमार होली के बाद आज नंदगांव में लट्ठमार होली खेली जाएगी. आज राधा रानी की सखियां नंदगांव जाएंगी और फगुआ मांगेंगी. परंपरा के अनुसार बरसाना से राधा रानी की सखियां यहां पहुंचती हैं इसके बाद यहां लट्ठमार होली खेली जाती है.

मथुरा-वृंदावन होली के त्योहार की अलग ही धूम देखने को मिलती है. यहां पर एक हफ्ते पहले से ही होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है. जिसे देखने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहां पहुंचते हैं. होली के पर्व की शुरुआत लड्डूमार होली से होती है, एक दूसरे पर लड्डू बरसाकर होली उत्सव मनाया जाता है.

आज नंदगांव में खेली जाएगी लठमार होली

लड्डूमार होली के बाद बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली उत्सव मनाया जाता है. बरसाना में लट्ठमार होली के बाद परंपरा के अनुसार राधा की साखियां आज फगुआ मांगने नंदगांव जाएगी. जहां बरसाना की ओर से हुरियारे सखियों का रूप धारण कर कर नंदगांव पहुंचेंगे. जिसके बाद नंदगाँव में भी लट्ठमार होली खेली जाएगी.

मान्यता के अनुसार कान्हा बरसाना में लट्ठमार होली खेल तो गए लेकिन फगुआ दिए बिना ही लौट गए थे, इसी परंपरा को निभाते हुए बरसाना की ओर से सखियों की टोली नंदगांव पहुंचती हैं और फगुआ मांगती है, इसके बाद नंदगांव में लट्ठमार होली का आयोजन होता है. जिसे बरसाना की लठमार होली की अगली कड़ी माना जाता है.

प्रशासन की ओर से की गई खास तैयारी

मथुरा में वृंदावन, बरसाना और नंदगांव की होली विश्व प्रसिद्ध है. हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली उत्सव मनाने पहुंचते हैं. इस बार भी मथुरा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं को मथुरा पहुंचना शुरू हो गया हैं. भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. 24 से 26 तक वृंदावन में बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है. इन वाहनों को बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने भी डायवर्जन प्लान लागू किया है.

इनपुट- अनिल सारस्वत

