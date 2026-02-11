हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मथुरा: सामूहिक आत्महत्या के पीछे का क्या है सच? मृतक मनीष का वीडियो आया सामने, पुलिस भी हैरान

Mathura News :घटना से पूरा गांव गमजदा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मनीष ने क्यों ऐसा खौफनाक कदम उठाया? गांव में अभी भी सन्नाटा है, उसके वीडियो को लेकर नए सवाल आ गए हैं.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Feb 2026 11:33 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में महावन थाना क्षेत्र में खप्परपुर सामूहिक आत्महत्या मामले में अब घर के मुखिया मनीष का वीडियो सामने आया है. जिसमें उसने आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार बताते हुए किसी को परेशान न करने की अपील की है, साथ उसने अपने प्लाट के लेनदेन का जिक्र भी किया है. मनीष ने वीडियो में परिवार की आर्थिक या अन्य परेशानियों का संकेत देते हुए कहा कि वे बहुत परेशान थे और यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है. पुलिस ने इस वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में जब्त कर लिया है और जांच में शामिल किया है.

घटना के 24 घंटे बाद भी अभी तक इस सामूहिक आत्महत्या मामले में कुछ भी साफ नहीं है. इस घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था. खुद डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की थी. फिलहाल पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि मंगलवार सुबह खप्परपुर गांव में मनीष कुमार, पत्नी सीमा (32), बेटियां हनी (5) और प्रियांशी (4), तथा बेटा पंकज (2) एक ही कमरे में मृत पाए गए थे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मनीष की मौत करंट लगने से, पत्नी की फांसी से, जबकि तीनों बच्चों की गला घोंटने से हुई है. मौके से सुसाइड नोट, दीवार पर लिखावट और डायरी में संदेश भी मिले हैं, जिसमें मनीष ने लिखा कि ‘हम अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं, किसी का दोष नहीं है’.

पूरे गांव में सन्नाटा

घटना से पूरा गांव गमजदा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मनीष ने क्यों ऐसा खौफनाक कदम उठाया?  उधर कुछ लोगों द्वारा इसके पीछे तंत्र-मंत्र की भी बात कही जा रही है. मनीष पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक एक संपर्क में भी था, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है. लेकिन अभी भी घटना अकी कोई ठोस वजह पता नहीं चल सकी है.

Published at : 11 Feb 2026 11:33 AM (IST)
