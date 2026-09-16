सपा के प्रदेश सचिव पर महिला बैंककर्मी ने लगाए गंभीर आरोप, अखिलेश ने पद से हटाया

मथुरा में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव राजन रिजवी के खिलाफ महिला बैंककर्मी की शिकायत पर शहर कोतवाली में FIR दर्ज हुई है. महिला ने निजी नंबर हासिल करने, आपत्तिजनक संदेश भेजने, धमकी देने और परिवार की निगरानी कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला मथुरा के स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित कैनरा बैंक में काम करती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक में ग्राहक के तौर पर आने वाले राजन रिजवी का व्यवहार उन्हें असहज करता था. शिकायत के अनुसार, वह लगातार उन्हें देखने और उनके आसपास रहने की कोशिश करते थे.

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महिला का कहना है कि उनका निजी मोबाइल नंबर उनकी अनुमति के बिना राजन रिजवी तक पहुंचा. इसके बाद कथित तौर पर उनके नंबर पर संपर्क करने और आपत्तिजनक संदेश भेजने की कोशिश की गई. शिकायतकर्ता ने पुलिस से यह पता लगाने की मांग की है कि उनका निजी नंबर किस माध्यम से आरोपी तक पहुंचा.

'CDR निकलवाता हूं' कहने का आरोप

शिकायत के अनुसार, एक बार राजन रिजवी बैंक पहुंचे और उनसे पूछा कि उन्होंने उनका फोन क्यों नहीं उठाया. महिला ने जब निजी संपर्क रखने से इनकार किया तो कथित तौर पर उन्होंने कहा, "मैं CDR निकलवाता हूं." शिकायतकर्ता के मुताबिक इस बात से उन्हें डर और दबाव महसूस हुआ.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उनके परिवार के घर और आसपास आरोपी को रात में देखे जाने की जानकारी मिली. इसके अलावा परिवार के वाहन, कुक और ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाने और बैंक के सामने खड़े वाहन की तस्वीरें लिए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है.

CCTV और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने पुलिस से CCTV फुटेज, स्क्रीनशॉट, सुरक्षा कर्मियों और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर जांच करने की मांग की है. उन्होंने यह भी जांच कराने को कहा है कि कहीं किसी निजी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों या संसाधनों का इस्तेमाल उनकी या उनके परिवार की गतिविधियों की जानकारी जुटाने में तो नहीं किया गया.

सपा ने पद से हटाया

FIR में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 लगाई गई है. FIR नंबर 0636 है और इसे 15 सितंबर 2026 को मथुरा के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया. मामले के बाद सपा के आला कमान ने राजन रिजवी को अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव पद से हटा दिया है.

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मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच करेगी और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी. इससे पहले सोशल मीडिया पर राजन रिजवी से जुड़ा एक कथित चैट भी वायरल हुआ था.