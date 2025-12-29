हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा के गांव नगला नेता में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष, गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत, एक घायल

मथुरा के गांव नगला नेता में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष, गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत, एक घायल

UP News: पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर गांव नगला नेता में दो गुट आमने-सामने आ गए, पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगीं. गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Dec 2025 10:51 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भले ही अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गांवों में सत्ता की लड़ाई अब सड़कों पर नजर आने लगी है. रविवार देर रात गांव नगला नेता में दो गुट आमने-सामने आ गए, पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगीं.

गोलीबारी की घटना में दो सगे भाई अनिल और राधाकृष्ण गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसे देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल राधाकृष्ण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं इस घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

पंचायत चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में था तनाव

वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, मृतक के घर पर कोहराम मचा हुआ है. वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर गांव में लंबे समय से गुटबाजी चल रही थी और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था.

गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर

वहीं इस घटना के बाबत एसपी सिटी राजीव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है. गांव में उदयवीर और नरेश के बीच पुराना विवाद चला आ रहा था, रविवार रात पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें राधाकृष्ण की मौत हो गई और उसका भाई अनिल घायल हुआ है.

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

एसपी सिटी ने आगे कहा कि, फायरिंग मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

29 Dec 2025 10:51 AM (IST)
