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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा में महिला बैंककर्मी से अश्लील चैट पर एक्शन, सपा नेता पर FIR

मथुरा में महिला बैंककर्मी से अश्लील चैट पर एक्शन, सपा नेता पर FIR

मथुरा में महिला बैंककर्मी से कथित आपत्तिजनक चैट्स के मामले में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव राजन रिजवी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 16 Sep 2026 10:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिला बैंककर्मी से कथित आपत्तिजनक चैट्स के मामले में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव राजन रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर चैटिंग के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि सपा नेता को महिला के बैंककर्मी होने की जानकारी हुई तो वह उसके कार्यालय पहुंचे. वहां बैंक से संबंधित कुछ कार्य की बात कहते हुए उन्होंने महिला का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया. इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत और व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हुई.

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आरोप है कि बातचीत के दौरान सपा नेता ने महिला को कई तरह के संदेश भेजे. वायरल चैट में कथित तौर पर उन्होंने राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए यह तक कहा कि “मुख्यमंत्री अखिलेश बनते ही भैयाजी से कहकर आईएएस बनवा दूंगा" हालांकि वायरल चैट की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.

मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस द्वारा आरोपी सपा नेता राजन रिजवी के घर पर दबिश दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है. हालांकि, वह घर पर नहीं मिले हैं.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

घटना की जानकारी देते हुए सीओ सिटी आसन चौधरी ने बताया कि थाना कोतवाली पर एक महिला बैंक कर्मी की तरफ से एक शिकायती पत्र दिया गया है. महिला की तरफ से बताया गया कि एक बैंक ग्राहक जिसका नाम राजन रिजवी है, वह उसे लगातार परेशान कर रहा है. आरोपी के द्वारा उसे आपत्तिजनक मैसेज भी किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 16 Sep 2026 10:40 PM (IST)
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