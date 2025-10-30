वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की सातवीं बैठक बुधवार की देर शाम लक्ष्मण शहीद सभागार में हुई. इस बैठक में कमेटी के अध्यक्ष/उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत न्यायाधीश अशोक कुमार ने वर्तमान प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वह अब रोजाना के आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा रखेंगे और पूरी रिपोर्ट कमेटी को देंगे.

कमेटी अध्यक्ष ने मंदिर की आय-व्यय व्यवस्था में पारदर्शिता लायी जाएगी. श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मंदिर विश्वपटल पर चमक रहा है, यहां उनकी कमेटी अब अव्यवस्थाएं हावी नहीं होने देगी. मंदिर के बैंकों में जमा करोड़ों रुपये की धनराशि की समीक्षा की गई. शीघ्र ही बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी.

कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले

बैठक में मंदिर परिसर में रेलिंग लगाने, तहखाना खोलने, मंदिर की संरचनात्मक दृढ़ता, 357 वर्ग गज के अर्द्धनिर्मित स्थल में अनियमितताओं की जांच, गोलक खोलने की प्रक्रिया, हलवाई चयन, व्यय भुगतान की प्रणाली, वास्तुकार की नियुक्ति तथा श्री बांकेबिहारी मंदिर लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित कार्यों के आवेदनों के बारे में जानकारी की गई.

अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर की प्रत्येक व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु बिना असुविधा ठाकुरजी के दर्शन कर सकें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर प्रशासन का हर निर्णय श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

प्रशासनिक और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ व पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए है.

अध्यक्ष अशोक कुमार ने निर्देश दिए कि अब से मंदिर की दैनिक आय और व्यय का विस्तृत लेखा-जोखा नियमित रूप से रखा जाएगा. माह में उसका हिसाब किताब का कमेटी ऑडिट भी करेगी. उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा जारी सभी आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए.

