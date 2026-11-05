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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहाथरस: मकान में अचानक लगी भीषण आग, जिंदा जले पति-पत्नी

हाथरस: मकान में अचानक लगी भीषण आग, जिंदा जले पति-पत्नी

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में बीती रात एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई. घर के अंदर सो रहे पति-पत्नी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 05 Nov 2026 12:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है. यहां मोहल्ला कहारान में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि घर के अंदर सो रहे पति-पत्नी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और दोनों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मृतकों की पहचान शहजाद पुत्र मुन्ना और उनकी पत्नी सलमा बेगम के रूप में हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी दंपती की जान नहीं बच सकी.

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 मौके पर NDRF की टीम भी पहुंची

बताया जा रहा है कि दंपती रात के समय अपने मकान में सो रहे थे. इसी दौरान अचानक घर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम को भी बुलाया गया. वृंदावन से अधिकारी रजत कुमार अपनी टीम के साथ सादाबाद आये और जवानों को बचाव कार्य में लगाया. हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद दंपती की जान नहीं बचाई जा सकी.

आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. नीरज शर्मा ने भी घटना से जुड़ी जानकारी दी. वहीं, मृतक के पड़ोसी कासिम बेग ने हादसे के संबंध में अपनी बात रखी. फिलहाल मकान में आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस और संबंधित टीमें मामले की जांच में जुटी हैं. इस हृदयविदारक घटना के बाद मृतक दंपती के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है.

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Published at : 05 Nov 2026 12:23 PM (IST)
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