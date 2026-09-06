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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंडमान में लखनऊ की छाप, शहीद मनोज पांडे के बाद डॉ. दिनेश शर्मा का जुड़ा नाम

अंडमान में लखनऊ की छाप, शहीद मनोज पांडे के बाद डॉ. दिनेश शर्मा का जुड़ा नाम

अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल बने डॉ. दिनेश शर्मा से लखनऊ का खास रिश्ता फिर चर्चा में है. यहां शहीद मनोज कुमार पांडे के नाम पर द्वीप भी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 06 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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अंडमान-निकोबार और लखनऊ का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है. उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और लखनऊ के पूर्व मेयर डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. खास बात यह है कि अंडमान-निकोबार के एक द्वीप का नाम कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवान मनोज कुमार पांडे के नाम पर भी रखा गया है. मनोज कुमार पांडे लखनऊ के रहने वाले थे.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा को शनिवार को अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर अंडमान-निकोबार की व्यवस्थाओं को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी.

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डॉ. दिनेश शर्मा के उपराज्यपाल बनने के साथ ही लखनऊ और अंडमान-निकोबार का पुराना कनेक्शन एक बार फिर चर्चा में आ गया है. एक तरफ लखनऊ से लंबे समय तक राजनीति करने वाले डॉ. शर्मा अब इस केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो दूसरी तरफ यहां लखनऊ के वीर सपूत शहीद मनोज कुमार पांडे की याद भी जुड़ी हुई है.

लखनऊ से अंडमान तक जुड़ी डॉ. शर्मा की कहानी

डॉ. दिनेश शर्मा का राजनीतिक सफर लखनऊ से ही जुड़ा रहा है. वह 2006 से 2017 तक लखनऊ के महापौर रहे. इसके बाद साल 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली. वह मार्च 2022 तक इस पद पर रहे. वर्ष 2023 में वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए.

अब उन्हें अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल बनाया गया है. ऐसे में उनकी नई जिम्मेदारी के साथ लखनऊ और अंडमान-निकोबार के बीच एक खास जुड़ाव की चर्चा भी शुरू हो गई है.

कौन थे शहीद मनोज कुमार पांडे?

मनोज कुमार पांडे भारतीय सेना के वीर जवान थे. उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया था. युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.

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उत्तर प्रदेश के इस वीर सपूत की बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए अंडमान-निकोबार के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है. अब डॉ. दिनेश शर्मा को इसी केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने से लखनऊ और अंडमान-निकोबार का यह खास कनेक्शन एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा में है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 06 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Dinesh Sharma UP NEWS MANOJ PANDEY
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