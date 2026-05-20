महोबा केस में नया मोड़: रेप का आरोप लगाने वाले के साथ छात्रा की शादी वाला वीडियो वायरल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस कोर्ट के आदेश व वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही.

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित महोबा जिले में लापता NEET छात्रा के मामले में नया मोड़ आया है. बरामदगी के बाद युवक पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा का आरोपी से ही शादी का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में छात्रा अपनी मर्जी से विवाह करती दिखाई दे रही है और हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी है जिसका आदेश महोबा पुलिस के पास आया है. इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

महोबा शहर कोतवाली इलाके से बीते 30 अप्रैल को रहस्यमय ढंग से लापता हुई नीट की छात्रा का मामला अब बेहद पेचीदा हो गया है. मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली इस छात्रा ने बरामद होने के बाद जिस युवक पर अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए थे, अब उसी युवक के साथ उसकी शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है.

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क्या युवती ने दबाव में की शादी?

वायरल वीडियो प्रयागराज का बताया जा रहा है, जहां सनातन वैदिक मंत्रों के बीच छात्रा युवक मोहित को वरमाला पहनाती और मांग में सिंदूर भरवाती नजर आ रही है. वीडियो में दोनों आपस में बातचीत करते हंसते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पंडित दोनों से शादी की रस्मों के बीच पूछ रहे हैं कि कहीं कोई किडनैपिंग या दबाव तो नहीं है? इस पर लड़की साफ तौर पर मना करती है और कहती है कि परिवार वाले राजी नहीं थे, इसलिए वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है.

मैरिज सर्टिफिकेट से मामला और उलझा

यही नहीं, दोनों की शादी का एक मैरिज सर्टिफिकेट भी सामने आया है, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद महोबा पुलिस एक अजीब कशमकश में फंस गई है. दरअसल, 16 मई को जब पुलिस ने छात्रा को बरामद किया था, तब उसने पति के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन परिवार और भाई के संपर्क में आते ही उसने अचानक अपना बयान बदल दिया और युवक मोहित व उसके साथियों पर किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज करा दिया. पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण भी करा लिया है. चौंकाने वाली बात यह भी है कि छात्रा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर अपने पति और परिवार के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

पुलिस हर पहलू की कर रही जांच

एक तरफ कोर्ट का आदेश और वायरल वीडियो है, तो दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के गंभीर आरोप. पुलिस अब इस वायरल वीडियो, मैरिज सर्टिफिकेट और हाईकोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही है. वहीं, इस मामले को लेकर महोबा अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में रहने वाली एक महिला द्वारा बेटी के अपहरण होने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें टीमों का गठन करते हुए अपहृत छात्रा को बरामद करते हुए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था.

कोर्ट में बयान के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. तीन नामजद अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. प्रकरण में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जिसमें दोनों यानी अपह्रत युवती और अभियुक्त मोहित द्वारा शादी के तथ्य दर्शाए जा रहे हैं. युवती और युवक अभियुक्त द्वारा रिट याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है. दोनों के बालक होने पर स्वेच्छा से विवाह करने पर परिजनों से सुरक्षा की मांग की गई है. अन्य विधिक कार्रवाई जारी है.

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