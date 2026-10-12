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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमारहरा में BJP की लगातार दो जीत, लेकिन 2024 के नतीजों ने बढ़ाई सपा की 2027 में उम्मीद

मारहरा में BJP की लगातार दो जीत, लेकिन 2024 के नतीजों ने बढ़ाई सपा की 2027 में उम्मीद

2024 लोकसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट पर सपा को यादव-मुस्लिम के साथ साथ 50 फीसदी शाक्य वोट हासिल हुआ.मारहरा में सपा का वोट बढ़ा और बीजेपी का वोट घटा. सपा को बसपा वाले 3 हजार वोट भी हासिल हुए.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 12 Oct 2026 01:32 PM (IST)
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मारहरा सीट की विधानसभा संख्या 105 है. मारहरा विधानसभा सीट लोधी और यादव बाहुल्य सीट है. 2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा से बीजेपी जीती थी और 2024 में भी बीजेपी ही जीती. हालांकि 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी की जीत का अंतर मारहरा में कम हो गया.

मारहरा विधानसभा सीट 1967 के बाद साल 2012 में एक बार फिर से अस्तित्व में आई. 2012 में सपा के अमित गौरव यादव मारहरा से विधायक बने. वहीं 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा से बीजेपी जीती. बीजेपी के वीरेन्द्र लोधी विधायक बने.

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2026 में एसआईआर के बाद मारहरा विधानसभा सीट पर 2,92,905 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव मारहरा विधानसभा सीट पर 3,15,245 मतदाता थे. एसआईआर के बाद मारहरा विधानसभा सीट पर 22,340 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा सीट से बीजेपी के वीरेन्द्र लोधी विधायक बने. सपा ने पूर्व विधायक अमित गौरव यादव को टिकट दिया. बसपा ने योगेश कुमार और कांग्रेस ने तारा राजपूत को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,01,387
2. सपा- 83,778
3. बसपा- 16,900
4. कांग्रेस- 852

2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट से बीजेपी के वीरेन्द्र लोधी विधायक बने. बीजेपी ने सपा के अमित यादव को 18 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया. बीएसपी को लगभग 17 हजार वोट हासिल हुए तो कांग्रेस 1 हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, शाक्य समेत ठाकुर, पंडित, बनिया, निषाद समाज को वोट लेने में कामयाब रही. बीजेपी को एससी समाज में धोबी और बाल्मीकि का वोट भी हासिल हुआ.

2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा सीट से सपा को यादव और मुस्लिम वोट मिले. इसके अलावा 10 हजार अन्य वोट भी मिले. लेकिन कोई तीसरी जाति एकतरफा सपा के साथ नहीं गई. इसीलिए सपा इस सीट पर लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव हार गई.

2022 विधानसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर का वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में एटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने लोधी तो सपा ने शाक्य समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया. जबकि 2022 में बीजेपी ने लोधी और सपा ने यादव प्रत्याशी को उतारा था. 2024 में क्या बदलाव आया, यह भी समझ लेते हैं.

2024 लोकसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 93,724
2. सपा- 90,889
3. बसपा- 13,139

2024 लोकसभा चुनाव में भी मारहरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की. हालांकि इस बार बीजेपी के जीत का अंतर 17 हजार से घटकर 3 हजार का रह गया. इसके पीछे 2024 में सपा का प्रत्याशी यादव समाज की जगह शाक्य समाज का होना बताया जा रहा है. 2024 में मारहरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सपा को लगभग 3 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 13 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच शाक्य वोट बंट गए. शाक्य वोट 50-50 हो गया. बीजेपी को आधा शाक्य वोट ही मिल पाया. लेकिन बीजेपी को लोधी समाज का पूरा वोट मिला. बीजेपी को सामान्य वर्ग का भी वोट एकमुश्त मिला. बीजेपी को एससी समाज में कई जातियों का वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट पर सपा को यादव-मुस्लिम के साथ साथ 50 फीसदी शाक्य वोट हासिल हुआ. इसीलिए मारहरा में सपा का वोट बढ़ा और बीजेपी का वोट घटा. सपा को बसपा वाले 3 हजार वोट भी हासिल हुए.

2024 लोकसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट पर बसपा को अपने मूल कैडर के वोटों में 3 हजार वोटों का नुकसान हुआ.

मारहरा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. लोधी- 75 हजार
2. यादव- 60 हजार
3. एससी- 50 हजार
4. मुस्लिम- 25 हजार
5. शाक्य- 22 हजार
6. ठाकुर- 18 हजार
7. ब्राह्मण- 10 हजार
8.  नाई- 9 हजार
9. राठौर (ओबीसी)- 5 हजार
10. निषाद- 9 हजार
11. प्रजापति- 2 हजार
12. बनिया- 4 हजार
13. अन्य- 3 हजार

मारहरा विधानसभा सीट पर यादव और लोधी बाहुल्य जरूर है. लेकिन हार जीत में शाक्य, ठाकुर और निषाद मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं, एससी समाज में बसपा के कैडर से अलग जो मतदाता हैं, वो जिस दल की तरफ जाते हैं, उसका पलड़ा भारी कर देते हैं.

2027 विधानसभा चुनाव में मारहरा विधानसभा सीट पर बेहद कांटे का मुकाबला है.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News Congress Bsp Up Politics Vishal Vishleshan
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