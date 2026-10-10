मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में पहुंचे बेटे कि पिटाई, 7 पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अपने परिजनों के शवदाह के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं. मान्यता है कि यहां पर अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष प्राप्ति होती है. वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय शवदाह करने वालों की दबंगई का दावा किया जा रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक परिवार अपने परिजन का शवदाह करने के लिए पहुंचा था और लकड़ी का सौदा को लेकर स्थानीय लोगों ने मृतक के पुत्र की ही जमकर पिटाई कर दी. हालांकि इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है.

'पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे युवक की जमकर पिटाई!'

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार चोलापुर थाना अंतर्गत अभिषेक सिंह अपने पिता का शवदाह करने के लिए मणिकर्णिका घाट पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ अन्य परिजन भी थे.

इसी बीच लकड़ी को लेकर स्थानीय लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि स्थानीय कुछ लोगों ने अभिषेक को बुरी तरह मारा पीटा. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अभिषेक को इतना मारा पीटा गया कि वह बेहोशी की हालत में अचेत हो गए. हालांकि जानकारी मिलने तक उनकी हालत स्थिर है. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने स्थानीय लोगों की दबंगई पर सख्त आपत्ति जताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की.

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' 7 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा'

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर युवक को मारे पीटे जाने से जुड़े इस मामले में 7 लोगों पर BNS की 5 अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इनका नाम ऋषिकेश चौधरी, बादल चौधरी, गोलू, शनी चौधरी , गुड्डू चौधरी, अनिल और अज्ञात का नाम शामिल है.

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