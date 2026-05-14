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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: सिस्टम पर उठे सवाल! तड़पते मरीज की किसी ने नहीं ली सुध, विधायक ने प्राइवेट अस्पताल में कराया भर्ती

उत्तराखंड: सिस्टम पर उठे सवाल! तड़पते मरीज की किसी ने नहीं ली सुध, विधायक ने प्राइवेट अस्पताल में कराया भर्ती

Manglaur News In Hindi: घटना पर स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो आम जनता का भरोसा सिस्टम से उठता जाएगा.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 May 2026 10:11 PM (IST)
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उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मंगलौर के सरकारी अस्पताल से सामने आई एक घटना ने मानवता को झकझोर कर रख दिया. यहां एक गंभीर मरीज घंटों तक अस्पताल के दरवाजे पर तड़पता रहा, लेकिन उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका. हैरानी की बात यह रही कि मौके पर न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही अस्पताल स्टाफ ने मरीज की सुध ली.

दावा किया जा रहा है कि मरीज की हालत बेहद नाजुक थी और उसकी पत्नी लगातार मदद की गुहार लगा रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला रो-रोकर लोगों से अपने पति के इलाज की मांग कर रही थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इस दौरान जो स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया, वह भी धूल से सना हुआ था, जिससे अस्पताल की लापरवाही साफ झलकती है.

ये भी पढ़ें: रुड़की के मंगलौर में आंधी-तूफान के बीच गिरी आकाशीय बिजली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी

घटना की जानकारी मिलते ही मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मौके पर मौजूद हालात को देखकर नाराजगी जताई और अस्पताल प्रशासन से सवाल किया कि आखिर डॉक्टर कहां हैं. विधायक के सामने ही मरीज फर्श पर पड़ा तड़प रहा था, जिसे देखकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए.

'मरीजों से ऐसा व्यवहार चिंताजनक' 

काजी निजामुद्दीन ने कहा कि यह घटना न सिर्फ लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली स्थिति है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार बेहद चिंताजनक है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

विधायक ने निजी अस्पताल में करवाया भर्ती

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने खुद पहल करते हुए मरीज को अपनी गाड़ी से रुड़की के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू कराया गया. इस कदम की स्थानीय लोगों ने सराहना की, वहीं अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं.

सरकारी सिस्टम पर उठे सवाल

इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. लोगों का कहना है कि यदि सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो आम जनता का भरोसा सिस्टम से उठता जाएगा. फिलहाल, इस मामले में प्रशासन की ओर से किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है.

Published at : 14 May 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Qazi Nizamuddin UTTARAKHAND NEWS Manglaur News
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