महोबा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी और बेटियां ने पैसों के लिए मारा था हरनारायण

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा.

उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां के पनवाड़ी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक शख्स की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी, तीन बेटियों और नाबालिग बेटे ने मिलकर की थी. पति की शराब की लत और पैसों के विवाद में परिवार ने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह मामला ​महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत हैबतपुरा गांव का है, जहां रिश्तों का कत्ल कर एक कलयुगी पत्नी और बच्चों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. बीते 14 अप्रैल को नाले में मिले 36 वर्षीय हरनारायण प्रजापति के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जब सच उजागर किया तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए. ​पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि मृतक हरनारायण शराब और जुए का आदी था.

कैसे की हत्या?

इस मामले में विवाद की मुख्य जड़ वो 82,500 रुपये थे, जो हरनारायण ने हाल ही में अपने मवेशी बेचकर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे. परिवार चाहता था कि यह पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन हरनारायण इसे शराब और जुए में उड़ाने पर आमादा था. इसी बात से क्षुब्ध होकर पत्नी रामप्यारी ने अपनी तीन बेटियों ज्योति, सोनाली, पूजा, नाबालिग बेटे और बेटी के प्रेमी जयवीर के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रची. ​साजिश के तहत, घर के ही सदस्यों ने रस्सी से हरनारायण का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. साक्ष्य मिटाने के लिए शव को पास के नाले में फेंक दिया गया और मृतक का मोबाइल तोड़कर झाड़ियों में डाल दिया गया.

कैसे साजिश की खुली पोल?

महोबा के एसपी शशांक सिंह ने बताया कि शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने के लिए परिजनों ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिससे पुलिस का शक गहरा गया. जब एसओजी, सर्विलांस और पनवाड़ी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो परत-दर-परत सच सामने आता गया. ​पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आलाकत्ल रस्सी, लूटे गए 82,500 रुपये नकद और टूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है. इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. फिलहाल, कानून की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश करने वाले इन सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. बहरहाल, रिश्तों की मर्यादा तार-तार करने वाली इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

प्रेम-प्रसंग से नाराज पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी की गला घोंटकर की हत्या, जलाया चेहरा