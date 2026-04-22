हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी और बेटियां ने पैसों के लिए मारा था हरनारायण

महोबा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी और बेटियां ने पैसों के लिए मारा था हरनारायण

Mahoba Murder: विवाद की मुख्य जड़ वो 82,500 रुपये थे, जो हरनारायण ने हाल ही में अपने मवेशी बेचकर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे. हरनारायण इसे शराब और जुए में उड़ाने पर आमादा था.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 22 Apr 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा.

उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.  यहां के पनवाड़ी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक शख्स की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी, तीन बेटियों और नाबालिग बेटे ने मिलकर की थी. पति की शराब की लत और पैसों के विवाद में परिवार ने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह मामला ​महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत हैबतपुरा गांव का है, जहां रिश्तों का कत्ल कर एक कलयुगी पत्नी और बच्चों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. बीते 14 अप्रैल को नाले में मिले 36 वर्षीय हरनारायण प्रजापति के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जब सच उजागर किया तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए. ​पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि मृतक हरनारायण शराब और जुए का आदी था.

हरियाणा: कुरुक्षेत्र में तीन साल की बेटी की हत्या करने के बाद दंपति ने की आत्महत्या, घर में मिले शव

कैसे की हत्या?

इस मामले में विवाद की मुख्य जड़ वो 82,500 रुपये थे, जो हरनारायण ने हाल ही में अपने मवेशी बेचकर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे. परिवार चाहता था कि यह पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन हरनारायण इसे शराब और जुए में उड़ाने पर आमादा था. इसी बात से क्षुब्ध होकर पत्नी रामप्यारी ने अपनी तीन बेटियों ज्योति, सोनाली, पूजा, नाबालिग बेटे और बेटी के प्रेमी जयवीर के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रची. ​साजिश के तहत, घर के ही सदस्यों ने रस्सी से हरनारायण का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. साक्ष्य मिटाने के लिए शव को पास के नाले में फेंक दिया गया और मृतक का मोबाइल तोड़कर झाड़ियों में डाल दिया गया.

कैसे साजिश की खुली पोल?

महोबा के एसपी शशांक सिंह ने बताया कि शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने के लिए परिजनों ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिससे पुलिस का शक गहरा गया. जब एसओजी, सर्विलांस और पनवाड़ी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो परत-दर-परत सच सामने आता गया. ​पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आलाकत्ल रस्सी, लूटे गए 82,500 रुपये नकद और टूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है. इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. फिलहाल, कानून की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश करने वाले इन सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. बहरहाल, रिश्तों की मर्यादा तार-तार करने वाली इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

प्रेम-प्रसंग से नाराज पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी की गला घोंटकर की हत्या, जलाया चेहरा

और पढ़ें
Published at : 22 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Mahoba News UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी और बेटियां ने पैसों के लिए मारा था हरनारायण
महोबा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी और बेटियां ने पैसों के लिए मारा था हरनारायण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pilibhit News: पीलीभीत में रसूख पर भारी लाचारी! बेटे के इलाज के लिए बेबस मां ने बेची पायल, अब घर पहुंचे DM
पीलीभीत में रसूख पर भारी लाचारी! बेटे के इलाज के लिए बेबस मां ने बेची पायल, अब घर पहुंचे DM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता में अनुराग ठाकुर का मछली खाने वाला वीडियो वायरल, अखिलेश यादव ने ऐसे कसा तंज
कोलकाता में अनुराग ठाकुर का मछली खाने वाला वीडियो वायरल, अखिलेश यादव ने ऐसे कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में झुलसाने वाली गर्मी! बांदा में सबसे ज्यादा तापमान, अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में झुलसाने वाली गर्मी! बांदा में सबसे ज्यादा तापमान, अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहले बांधा हाथ-पैर, फिर आंखों पर पट्टी और उसके बाद डाला केरोसीन... नए स्टाइल में प्रोपोज के बहाने प्रेमी को जिंदा जलाया
पहले बांधा हाथ-पैर, फिर आंखों पर पट्टी और उसके बाद डाला केरोसीन... नए स्टाइल में प्रोपोज के बहाने प्रेमी को जिंदा जलाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर! तीन दिनों तक लू चलने की संभावना, IMD का आया अपडेट
दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर! तीन दिनों तक लू चलने की संभावना, IMD का आया अपडेट
आईपीएल 2026
10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड
10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
फीमेल सेंट्रिक फिल्म में नजर आएंगी मृणाल ठाकुर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड धनुष करेंगे डायरेक्ट?
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
Tech Tips: रेंट पर AC लेने से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
जनरल नॉलेज
Oldest Animal: धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
ऑटो
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget