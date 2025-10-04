युवक ने सोशल मीडिया पर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब करीब 5 महीने बाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ निवासी साजिद चौधरी को जमानत दे दी है. बता दें कि साजिद चौधरी को सोशल मीडिया पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखी पोस्ट शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साजिद चौधरी इस साल 13 मई से जेल में बंद था और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने माना कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन इस मामले में धारा 152 के कड़े प्रावधान लागू नहीं होते.

मामले के अनुसार साजिद चौधरी ने कथित तौर पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था- “कामरन भट्टी, मुझे आप पर गर्व है, पाकिस्तान जिंदाबाद.” इस पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 152 यानी भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया और उन्हें मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

कोर्ट ने क्या कहा?

जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संतोष राय ने कहा कि इस तरह की पोस्ट लोगों में आक्रोश और वैमनस्य पैदा कर सकती है और यह बीएनएस की धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत अपराध माना जा सकता है. हालांकि, अदालत ने साफ किया कि धारा 152 जैसे कठोर प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होने चाहिए जहां आरोपी की भूमिका भारत की संप्रभुता पर सीधा खतरा डालती हो. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि धारा 152 नया प्रावधान है और इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक होना चाहिए.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चौधरी को राजनीतिक और गुप्त कारणों से झूठे मामले में फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी ने केवल पोस्ट साझा की थी, कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया और न ही किसी तरह का उकसाऊ भाषण दिया. उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि चौधरी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जमानत पर रिहा होने के बाद वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

सरकारी पक्ष नहीं दे पाया कोई ठोस सबूत

दूसरी ओर, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अलगाववादी विचारधारा से प्रभावित है और पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन अदालत ने पाया कि सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका.

25 सितंबर को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा कि प्रस्तुत परिस्थितियों में अभियुक्त पर धारा 152 लागू करना न्यायसंगत नहीं है. पीटीआई के अनुसार, अदालत ने माना कि इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि चौधरी ने भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ प्रत्यक्ष बयान दिया हो. इस आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश सुनाया और कहा कि ऐसे नए प्रावधानों का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब इसके लिए ठोस आधार मौजूद हों.