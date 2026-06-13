मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है. प्रदेश सरकार हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के लिए नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवनों के निर्माण तथा मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार पर लगातार कार्य कर रही है. नागरिक उड्डयन विभाग की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर, आगरा, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती एयरपोर्ट परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है.

गोरखपुर में नया सिविल टर्मिनल लगभग तैयार

गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नया सिविल टर्मिनल विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए भारतीय वायुसेना की 42.14 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और रक्षा मंत्रालय के बीच एमओयू किया गया. परियोजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों के विस्थापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. वर्तमान में यहां से औसतन 12 उड़ानों का संचालन हो रहा है.

आगरा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण जारी

आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल टर्मिनल के निर्माण के लिए 52 एकड़ भूमि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि 92.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि का भी अधिग्रहण किया गया है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.

कानपुर एयरपोर्ट विस्तार की तैयारी

कानपुर एयरपोर्ट पर राज्य सरकार और एएआई के बीच हुए समझौते के तहत 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से नया सिविल टर्मिनल विकसित किया गया. इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा चुका है. वर्तमान में यहां से चार उड़ानों का संचालन हो रहा है. अब टर्मिनल परिसर के विस्तार के लिए लगभग 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रस्ताव विचाराधीन है.

अलीगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार पर 738 करोड़ रुपये खर्च होंगे

अलीगढ़ एयरपोर्ट का विकास का कार्य 2024 में पूरा किया गया. अब राज्य सरकार ने इसके बड़े विस्तार का निर्णय लिया है. इसके लिए 275.74 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु 738.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. अधिकांश भूमि क्रय की जा चुकी है और शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है.

मुरादाबाद एयरपोर्ट विस्तार को लेकर प्रक्रिया जारी

मुरादाबाद हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का कार्य 2024 में पूरा किया गया. अब इसके विस्तार के लिए चिन्हित भूमि को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच तकनीकी प्रक्रियाएं चल रही हैं. भू-निर्देशांकों के सत्यापन और मास्टर प्लान के अनुरूप भूमि उपलब्धता पर कार्य किया जा रहा है.

श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तार पर 350 करोड़ रुपये स्वीकृत

श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास भी आरसीएस योजना के तहत वर्ष 2024 में पूरा किया गया. एयरपोर्ट विस्तार के लिए 226.75 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 218 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है. परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है.

प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ना है, जिससे पर्यटन, उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हो रहे ये निवेश राज्य की आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेंगे.