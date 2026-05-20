गौतमबुद्धनगर में ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, 50 लाख 80 हजार का वसूला गया जुर्माना

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ग्रेटर नोएडा में परिवहन विभाग की तरफ से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने के लिए मई महीने में बड़ा अभियान चलाया. इसके तहत विभाग ने मई माह में 206 ओवरलोड वाहनों के चालान काटे और उनसे करीब 50 लाख 80 हजार का जुर्माना वसूला है. इस दैरान ट्रक चालकों को ओवरलोडिंग के खतरों से अवगत कराया गया और बताया गया कि कैसे ये इनके आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है.

इस दौरान सभी से अपील की गई कि वो ओवरलोडिंग से बचे. संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. उदित नारायण पांडेय ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई सहायक संभागीय अधिकारी नंद कुमार, अभिषेक कनौजिया और यात्रीकर अधिकारियों की टीम ने मिलकर की है.

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कहां-कहां हुई कार्रवाई?

कार्रवाई के दौरान मई माह में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सेक्टर 142, जेवर क्षेत्र, नॉलेज पार्क, बादलपुर, डी पार्क, सेक्टर-62 जैसे क्षेत्रों में की गई. इस कार्रवाई को करते हुए 129 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया गया, जिनमें 50 लाख 80 हजार रुपये वसूले गए है. इसके साथ ही चालकों को ओवरलोडिंग ट्रकों के संचालन से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया. यह न केवल वाहन चालकों और सड़क पर चलने वालों के लिए खतरा पैदा करता है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है.

ओवरलोडिंग के खतरों से कराया गया अवगत

इस दौरान चालकों को बताया गया कि कैसे ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटना होती है, बल्कि वाहनों को भी क्षति पहुंचती है. ओवरलोडिंग से ट्रकों के इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक और टायरों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे वाहन जल्दी खराब होते हैं और मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ओवरलोडिंग से सड़क को भी नुकसान पहुंचता है, समय की बरबादी होती है और कानूनी कार्रवाई भी होती है. सभी खतरों की जानकारी देने के बाद उन्होंने सभी ट्रक चालकों, मालिकों और कारोबारियों से वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सामान ले जाने की अपील की है.

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