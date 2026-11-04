महोबा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन, जेल भेजने की मांग

महोबा में अखिल भारतीय यादव महासभा ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. जिलाध्यक्ष ब्रजगोपाल यादव के नेतृत्व में समाज के लोगों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा. ज्ञापन में भगवान राम, श्रीकृष्ण और महिलाओं पर कथित अमर्यादित टिप्पणियों का हवाला देते हुए उनके सभी आगामी कार्यक्रमों पर रोक लगाने, एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने और संपत्ति की जांच की मांग की गई है.

दरअसल, महोबा जनपद अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले दो दर्जन लोग कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए. जिलाध्यक्ष ब्रजगोपाल यादव के नेतृत्व में समाज के लोगों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके बयानों पर गहरी नाराजगी जताई. प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया.

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भगवान श्रीकृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी का विरोध

महासभा का आरोप है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और महिलाओं के संदर्भ में अत्यंत आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं, जो सनातन धर्म की मूल समरसता के विपरीत हैं. उन्होने ने कहा कि ऐसे बयानों से करोड़ों सनातन प्रेमियों की धार्मिक आस्था आहत हुई है और समाज का आपसी सौहार्द भी प्रभावित हो रहा है.

ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई तीन बड़ी मांगें

ज्ञापन के माध्यम से मुख्य रूप से तीन बड़ी मांगें उठाई गई हैं. पहली, सोशल मीडिया पर प्रसारित भगवान राम और कृष्ण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाया जाए और इसे शेयर करने वालों पर कार्रवाई हो. दूसरी, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आगामी सभी कथा कार्यक्रमों पर तत्काल रोक लगाई जाए ताकि सामाजिक शांति बनी रहे. तीसरी, उनके तथा उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए. साथ ही, उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग की गई है.

सभा के महासचिव सुरेश यादव ने कड़े शब्दों में कहा कि राम और कृष्ण हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के आराध्य हैं, और उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एडीएम सुखबीर ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त हो गया है, जिसमें समाज के लोगों ने बयानों को लेकर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है. बहरहाल, इस विरोध प्रदर्शन के बाद से महोबा के राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है. वहीं एडीएम सुखबीर सिंह ने बताया कि उनके ज्ञापन को आगे भेजा जा रहा है.

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