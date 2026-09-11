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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: फसल सर्वे के नाम पर वसूली, ग्रामीणों ने बिंदी-चूड़ी पहनाकर घुमाया

महोबा: फसल सर्वे के नाम पर वसूली, ग्रामीणों ने बिंदी-चूड़ी पहनाकर घुमाया

महोबा में फ़सल सर्वे के नाम पर वसूली कर रहे दो सर्वेयरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने दोनों को बिंदी, चूड़ी पहनाई और जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 11 Sep 2026 01:55 PM (IST)
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महोबा में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के सर्वे के नाम पर अवैध वसूली किए जाने पर किसानों का गुस्सा भड़क उठा. जिसके बाद ग्रामीणों ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का सर्वे करने आए दो युवकों को पकड़ लिया और महिलाओं ने उन्हें चूड़ी, बिंदी और जूतों की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया. आरोप है कि ये लोग अब तक 200 से अधिक लोगों से दो लाख रुपये की वसूली कर चुके हैं. 

ये घटना चरखारी विधानसभा क्षेत्र के नटर्रा गांव की है. जहां पिछले 20 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की उड़द, तिली और मूंगफली की 90 फीसदी फसलों को तबाह कर दी. पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से राहत मिलने की आस लगाए बैठे थे. लेकिन, बीमा कंपनी इफको टोक्यो से अनुबंधित प्राइवेट एजेंसी ग्लोबल अर्क के सर्वेयरों ने किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया.

फसल बीमा दिलाने के नाम वसूली

आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से मध्यप्रदेश के छतरपुर निवासी दो सर्वेयर गांव में जाकर बीमा राशि ज्यादा दिलवाने और सर्वे में अधिक नुकसान दर्ज करने का लालच देकर अवैध वसूली कर रहे थे. ये लोग 1-5 हजार रुपये तक की मांग कर रहे थे और पैसा नहीं देने पर बीमा न मिलने की धमकी दी जा रही थी. इस तरह आरोपियों ने भोले-भाले किसानों से 2 लाख रुपये तक ऐंठ लिए. 

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जब इसकी जानकारी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रविन्द्र राजपूत को हुई तो उन्होंने दोनों सर्वेयरों को रंगे हाथों पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपियों ने किसानों से डरा-धमकाकर पैसे वसूलने की बात कबूल कर ली. इसकी सूचना जब चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत को दी गई, तो उनके निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि सूरज पांडे समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए.

आरोपियों को चूड़ी-बिंदी पहनाकर घुमाया

विधायक के कड़े रुख और स्थानीय आक्रोश के बीच गांव की महिला ने दोनों आरोपियों को घेर लिया. उन्होंने आरोपियों को चूड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पहनाकर और जूते की माला डालकर पूरे गांव में उनका जुलूस निकाला. महिलाओं का कहना था कि मुसीबत में फंसे गरीब किसानों को ठगकर बहुत बुरा काम किया है. 

हंगामे की खबर पाकर कृषि अधिकारी राम सजीवन भी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने नामजद तहरीर देकर आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और ठगे गए पैसों की वापसी की मांग की है. कृषि अधिकारी ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी के संज्ञान में लाकर निष्पक्ष जांच और सख्त दंडात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. 

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Published at : 11 Sep 2026 01:55 PM (IST)
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